Слуцкое восстание: как Беларусь сражалась за независимость 1 Максим Мирович

14.11.2019, 14:57

Знаковые для нашего народа события начались в ноябре 1920 года на Случчине.

В уже далеком 1920 году произошло одно знаменательное событие, без которого сейчас, возможно, и не было бы независимой Беларуси.

Я говорю, конечно же, о Слуцком восстании 1920 года, правда о котором замалчивалась во времена СССР (ни в одном учебнике "истории БССР" не было ни слова об эти событиях), и постепенно стала открываться только после 1991 года.

Что же произошло в Слуцке и окрестностях в 1920 году? Холодной осенью этого года Беларусь "окончательно" поделили между Польшей и РСФСР, не спросив об этом у самих белорусов — и ответом на это стало вооруженное восстание Слуцкой бригады, основной целью которого было создание "несоветской" Беларуси, независимой от Польши и РСФСР.

Итак, в сегодняшнем посте — расска о Слуцком восстании 1920 года и фотоснимки с мест событий. Заходите под кат, там интересно)

Для начала немного об историческом контексте тех событий. В 1920-м году в Риге по предварительному мирному договору территория современной Беларуси оказалась разделенной на две части — между Польшей и РСФСР. Советская делегация предлагала полякам всю Беларусь взамен на отказ от территориальных претензий в Украине, но поляки отказались — они справедливо боялись подъема белорусского национально-освободительного движения.

Взамен поляки предложили провести на территории Беларуси референдум — чего уже испугались советы, так как референдум очевидно сделал бы Беларусь независимой — точно так же, как это произошло на голосовании 25 марта 1918 года за независимость Белорусской Народной Республики, позже уничтоженной большевиками.

В итоге территорию Беларуси было решено поделить на две части, фактически без участия белорусского народа решалась судьба белорусской государственности. В ответ на это осенью 1920 года население Минской губернии, уже наевшееся "военным коммунизмом", стало формировать вооруженные отряды. В Борисовском уезде была принята резолюция, в которой высказывалось намерение "мирным путем освободить Беларусь от польских и советских войск и дать ей возможность определиться без чьей бы то ни было диктатуры". Население говорило, что "власть нужно выбирать, а не назначать из Москвы".

Центром движения стал город Слуцк. На собраниях Белорусского национального комитета говорилось, что раздел белорусских земель между Польшей и Советской Россией незаконен, а создание БССР — фиктивно и прикрывает собой оккупацию белорусского народа российским централизмом. Возглавили восстание представители местной интеллигенции и шляхты, также восстание широко поддерживалось простыми крестьянами, вступавшими в ряды вооруженных сил Слуцкой бригады.

А мы тем временем въезжаем в деревушку Грозово, что находится недалеко от Слуцка. В 1920-м году из местного населения был образован Второй Грозовский полк, что входил в состав Слуцкой бригады. Одним из центров антибольшевистской борьбы был местный костел, который в советское время перестроили в клуб:

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Возле здания сейчас установлен памятный крест с такой надписью (перевожу на русский): "В Грозово в ноябре 1920 года во время Слуцкого вооруженного восстания был создан Второй грозовский полк защитников Белорусской Народной Республики. Памяти павших героев антибольшевистского восстания".

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Грозовский полк набирался по объявленной повстанцами мобилизации — туда принимались мужчины от 16 до 50 лет, и вооружались имеющимся на руках оружием — в то время среди крестьян было много бывших солдат Первой мировой, пришедших с фронта с оружием. Также среди вооружения Слуцукой бригады были 300 винтовок, переданных поляками якобы в качестве "помощи", только вот большинство из этих винтовок были безнадежно испорчены (сбиты прицелы) и негодны для боевого применения.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Есть в Грозово и руины дворца Мержиевских — это здание принимало непосредственное участие в событиях 1920 года, став одним из центров повстанческого движения.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Вот так дворец выглядит с высоты. В 1920 году в комнатах и залах этой постройки люди собирали помощь для солдат Слуцкой бригады — одежду, обувь, боеприпасы, продукты питания. Таким образом в восстании принимали участие даже те, кто по какой-то причине не мог или не хотел вступать в вооруженные ряды Слуцкой бригады.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

В советское время дворец Мержиевских был заброшен и постепенно пришел в упадок. Здание, которому более 200 лет, сейчас постепенно разрушается.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Недавно начавшаяся реставрация затронула только часть опоры кровли (новые блоки, заметные на фото выше) и коснулась входных колонн, после чего деньги кончились. Сейчас дворец Мержиевских ожидает инвестора, который мог бы восстановить эту историческую постройку.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Старые дома в Грозово. Многие жители этих домов принимали непосредственное участие в восстании 1920 года, вступая в ряды повстанческой бригады.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Общий вид центральной части Грозово с высоты. После того, как грозовский полк был сформирован, он под руководством капитана Лукаша Семенюка занял позиции, растянувшись фронтом в 60 километров.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

А вот это — местечко под названием Семежево. Здесь был сфомирован еще один полк Слуцкой бригады, под названием "Первый слуцкий полк", который еще иногда называют Семежевским. Первый Слуцкий полк состоял из четырех батальонов, каждый батальон — из трех рот, всего в начале боевых действий в Грозовский полк входило около 2000 солдат, не считая резерва.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

В память о восстании 1920 года в Семежево тоже установлен памятный крест, который находится возле здания старой школы.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Школу построили уже после войны, а раньше на этом месте находилась православная церковь, которая активно поддерживала повстанцев — местный священник провел за них молебен.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Боевые действия начались 27 ноября 1920 года среди местных полей. После первого боя с повстанцами большевики отступили, потеряв несколько человек убитыми и ранеными. Недалеко от Копыля солдаты Второго Грозовского полка взяли в плен роту красноармейцев с канцелярией и всей амуницией, после чего стали теснить большевиков на восток.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Что интересно, многие красноармейцы, набранные из простых крестьян и хорошо понимавшие проблемы народа, охотно переходили на сторону повстанцев и сражались затем уже на стороне восставших. И тогда большевики бросили на повстанцев части китайцев, набранных в восточных областях РСФСР. Китайцы отличались особой жестокостью, были далеки от проблем местного населения и в итоге отряды повстанцев были разбиты.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Сейчас былые поля сражений зарастают репейником и полынью, и уже ничего не говорит здесь о тех боях и сражениях. Разве что раскаты далекого грома отдаленно напоминают орудийные выстрелы и залпы стрелковых шеренг.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

А мы, тем временем, едем в сторону Слуцка, бывшего в 1920 году самым центром событий. Глядя на местную природу, очень хорошо понимаешь, почему большевики старались всеми силами не дать появиться здесь действительно независимому государству — земля Случчины очень хорошая, местные хозяева всегда имели богатые урожаи, которые после 1917 года стали отниматься большевиками. На одном из полей нам встретилась вот такая загадочная постройка — скорее всего, это уже советское здание, но возможно что и более старое, помнящее повстанцев 1920 года.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Заметно, что здание несколько раз перестраивалось. Возможно, раньше это была какая-то ферма или зернохранилище.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Внутри — темные коридоры и окна со следами консервации здания:

Фото: maxim-nm.livejournal.com

А ещё — сожженные пожаром комнаты.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Фото: maxim-nm.livejournal.com

И вот мы с самом Слуцке. На фото — улица Комсомольская, называвшаяся ранее улицей Сенатороской. Между прочим, это самый старый бульвар на территории Беларуси, появившийся еще в XVII веке. Эти места тоже были очень тесно связаны с восстанием 1920 года.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

"На месте этой котельной находился дом пана Войниловича, в котором прошел знаменитый съезд 14-15 ноября 1920 года" — рассказывает местная активистка и краевед Алина. На съезде собрались делегаты, обсуждали варианты защиты Белорусской Народной Республики, обговаривали важность независимости и начали формировать вооруженные отряды.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

А это — центральная улица Слуцка, которая носит сейчас имя Ленина. Раньше памятник "вожю" стоял возле исполкома (здание напротив), но потом его тихонько отодвинули подальше.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Улица примечательна тем, что в 1920 году по ней проходили отряды повстанцев, и по этой же улице шли делегаты со съезда 14-15 ноября, которые агитировали местное население присоединяться к восстанию.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

О тех временах сейчас не напоминает почти ничего — почти все здания на улице Ленина и прилегающей территории уже послевоенной постройки.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Мне удалось обнаружить только один дом, который по всем признакам может быть дореволюционным, со следами капитального ремонта 1960-х годов. Похожие здания я встречал в Пинске и возле цементного завода 1913 года.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Вполне вероятно, что жители этого дома смотрели в окна на проходящие мимо колонны сформированной Слуцкой бригады.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Может быть, в Слуцкой бригаде был и кто-то из жильцов этого дома.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

А что же современные белорусские власти? Тема Слуцкого восстания 1920 года сейчас находится если не под запретом, то под негласным грифом "лучше про это не говорить, как бы чего не вышло". В честь Восстания нет никаких официальных мероприятий, местные историки Нина Стужинская и Владимир Ляховский регулярно встречают административные препоны в деле изучения восстания, и даже установка памятных крестов в Семежево и Грозово удалась не без проблем.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

И заканчивая пост про Слуцкое восстание 1920 года, я не могу сказать, что повстанцы 1920 года проиграли. Скорее, они проиграли одно сражение, но не саму битву за независимую Беларусь, которая в итоге всё же появилась на карте.

Максим Мирович, maxim-nm.livejournal.com