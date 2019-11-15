«До 50% объема рынка антифризов занимают суррогаты» 4 15.11.2019, 13:13

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Белорусские журналисты провели расследование.

«От теоретической части расследования по антифризам переходим к практической. Знаем, что вы этого долго ждали, но далеко не все зависит от журналистов. Немало времени ушло на исследование более чем тридцати образцов, приобретенных во время контрольной закупки. В нынешней публикации рассказываем об обнаруженных совпадениях, доле на рынке суррогатов, а также о том, при чем тут пресловутое ООО «Город масел», - пишет onliner.by.

Три типа антифризов: одобрено и нет (но не факт, что некачественные)

Сразу отметим, что ситуация с антифризами в корне отличается от поднятой ранее проблемы с моторными маслами. За последние годы рынок наводнили поддельные канистры всемирно известных масляных брендов. В емкости, напоминающей оригинальный Elf или Mobil, могла продаваться, по сути, обычная «минералка», а вовсе не «полусинтетика» или «синтетика».

Так вот с охлаждающими жидкостями совсем другая история. Никто из специалистов не припомнил случая, чтобы под видом продукции мирового производителя продавался контрафакт.

Однако это совсем не значит, что в радиатор можно безбоязненно лить любой антифриз, купленный в Беларуси. Введите в поисковой строке запрос о запрете охлаждающей жидкости и увидите характерный результат.

Так, год назад инспекция Госстандарта по Минской области и Минску сообщала, что «выявлена небезопасная продукция — жидкость охлаждающая низкозамерзающая «Antifreeze EUROcar G-12+».

«При норме от 6 до 10 водородный показатель (рН) составил 2,2. Применение такого антифриза может негативно сказаться на техническом состоянии транспортного средства, так как кислотная среда агрессивно воздействует на элементы системы охлаждения автомобиля и способствует преждевременному выходу их из строя. Кроме того, контакт с кожными покровами и органами зрения человека может нанести вред его здоровью», — отмечается в публикации Госстандарта.

Говоря про долю качественного и некачественного товара, специалисты предлагают разделять охлаждающие жидкости на три типа. Первый — антифризы, получившие допуск одного или нескольких автопроизводителей. Как правило, это известные бренды, чья продукция относится к высшему ценовому сегменту.

Второй тип — охлаждающие жидкости, не получившие одобрений заводов и концернов, выпускающих автомобили. Тем не менее этот товар можно отнести к разряду качественных.

Наконец, третий тип — это так называемые суррогаты. То есть жидкости, продающиеся под видом антифризов, но фактически таковыми не являющиеся. Они просто-напросто не отвечают требованиям, предъявляемым законодательством.

Самый яркий пример — когда в составе антифриза обнаруживают метанол, использование которого в охлаждающих жидкостях напрямую запрещено техрегламентом Таможенного союза. Напомним, что метиловый спирт обычно добавляют, замещая более дорогой компонент (этиленгликоль/пропиленгликоль).

Мы уже упоминали, что в трех образцах антифризов, закупленных нами и отправленных на экспертизу, во время исследования обнаружили метанол. Такая продукция незамедлительно должна быть убрана с прилавков!

По некоторым оценкам до 50% рынка охлаждающих жидкостей занимают суррогаты

На данный момент эксперты оценивают ситуацию на рынке как требующую внимательного отношения со стороны контролирующих органов. По некоторым оценкам лишь около 30% антифризов, поступающих на наш рынок или производящихся в Беларуси, имеют допуски автопроизводителей. Не будем погружаться в описание сложного процесса, скажем лишь, что получение одобрения — это трудоемкая процедура, влекущая большие затраты для изготовителя охлаждающей жидкости.

А что же остальные 70% антифризов? Некачественные? Не все так просто. Охлаждающие жидкости, составляющие примерно 20% от общего объема рынка, хоть и не получили допуски именитых автоконцернов, но все же относятся к хорошему товару.

Оставшиеся же 50% антифризов нельзя назвать качественным продуктом. Подчеркнем, это оценки экспертов. Если верить словам специалистов, половина охлаждающих жидкостей, продающихся у нас, может нанести вред автомобилю!

Коллеги в предыдущих публикациях уже демонстрировали, как горят пары антифризов и происходит замерзание при −35 градусах по Цельсию 6 из 12 образцов. Хуже, если низкокачественная жидкость никак себя не проявляет, а потом вдруг лопается радиатор, выходит из строя термостат или требует замены помпа водяного насоса.

— Судя по таможенным данным один килограмм качественной охлаждающей жидкости, поступающей из России, стоит вдвое меньше, чем антифриз из Западной Европы, — поясняют эксперты. — Однако значительная часть импортируемого в Беларусь антифриза декларируется со стоимостью в четыре-пять раз ниже! Смекаете?

Наши собеседники приводят такой пример: недавно в одном из минских магазинов увидели антифриз, литр которого в розницу стоил 2,7 рубля.

Понимая, что себестоимость качественного продукта существенно выше, специалисты приобрели подозрительную канистру и отправили в лабораторию. Анализ показал: в незначительном количестве содержится этиленгликоль, краситель, а остальная часть рецептуры — муравьиная кислота!

Обратим внимание: следов присадок, которые отвечают за антикоррозионные, противопенные и прочие важные свойства, обнаружено не было...

— Таким образом, поток дешевых и низкокачественных товаров из России создает конкуренцию отечественным продуктам, произведенным по технологии с использованием хорошего сырья, — резюмируют специалисты. — Это, в свою очередь, подталкивает некоторых белорусских изготовителей к удешевлению производства, что влияет на насыщение рынка еще большим количеством некачественных антифризов.

Как же приличным производителям конкурировать в таких условиях? На наш взгляд, если бы по всей Беларуси была создана сеть аккредитованных химических лабораторий, куда любой автолюбитель мог бы отдать на экспертизу подозрительную техническую жидкость, пусть даже заплатив деньги, то только это уже изменило бы ситуацию.

А пока экспертиза — это долго, дорого и не всегда доступно обычному автомобилисту (проверено на собственном опыте).

Контрольная закупка. Разница в семь раз. Почему?

Во время контрольных закупок решено было охватить как можно большую часть рынка. Местами это напоминало попытку объять необъятное: огромное количество банок, торговых марок, производителей... Как сориентироваться во всем многообразии?

Чтобы сузить сито отбора, перед походом в магазины сформулировали задачу так: нужен готовый продукт в таре объемом 1 литр, который промаркирован как G12 или схожим образом.

Почему именно готовый антифриз? Все просто. Крупные импортеры предпочитают поставлять охлаждающие жидкости в виде концентрата. Это обусловлено экономической целесообразностью. В самом деле, зачем транспортировать за тысячи километров продукт, на 40% состоящий из воды? Проще приготовить антифриз на месте.

Также обязательным условием была доставка на экспертизу образцов в запечатанном виде, чтобы сохранить чистоту исследования и исключить добавление сторонних жидкостей. Ведь в противном случае все можно было бы списать на то, что вода некачественная...

Хотя место приобретения было не принципиально и все можно было бы купить в одной точке, мы все же решили побывать в разных объектах торговой сети Минска. Покупки производились на заправках, в строительных гипермаркетах, торговых центрах (специализированных и не очень), через интернет-магазины. Было приобретено более тридцати образцов антифризов.

Стоимость варьировалась от 3 рублей за банку «Трассы» российского производства (во всяком случае так указано на этикетке) до 21,67 рубля за канистру Comma Xstream G30. Повторимся, всего за 1 литр/килограмм охлаждающей жидкости! На секундочку, разница в семь раз... За что? Или скорее — почему?

Разумеется, во время закупок в первую очередь приобретали банки, которые по какой-то причине вызывали подозрение. А таковых оказалось немало... Вот, допустим, антифриз Unix, купленный на открытом рынке в Малиновке. Сразу бросился в глаза нехарактерный цвет красителя. Обычно охлаждающие жидкости имеют ярко-красные, синие, зеленые тона, чтобы проще было заметить подтекание. А в данном случае содержимое скорее темноватое.

Когда в корзине оказалось более двадцати образцов, обратили внимание на схожесть некоторых банок. Стали изучать и обнаружили, что, несмотря на разные названия продуктов (Nordtec, «Авто1», Maxlane, Polaris), содержание этикеток на некоторых канистрах (таковых набралось пять) повторяется, а в качестве изготовителя указано ПТЧУП (на некоторых канистрах — ЧТУП) «КиликияПлюс», в чьем цеху, к слову, недавно произошло возгорание.

Или вот еще момент. Есть довольно популярный продукт Sibiria, а есть малоизвестная «Сибирь». Оформление, цвет жидкости схожи. Хотя изготовители, юридические адреса предприятий указаны разные. Будет любопытно узнать, в чем различие и есть ли оно вообще.

Словом, найти странности и поводы для размышлений на рынке антифризов оказалось несложно. Гораздо труднее было отыскать, например, дорогие продукты. В гипермаркетах или на АЗС охлаждающие жидкости мировых брендов найти практически не удалось. Конечно, по названной выше причине это в принципе редкий вид фасовки (1 литр готовой жидкости) для Febi, SWAG или Glysantin®.

Тем не менее кое-что удалось заказать через интернет. Однако тут мы попали в «ловушку». Нам все равно упорно привозили концентрат. Название отличается одним символом, а нам уже не подходит. Вроде бы даже лучше, можно больше получить охлаждающей жидкости, но у нас ведь совсем другая цель.

Это подтверждает слова экспертов, замечавших, что доля качественных продуктов с Запада невелика.

С горем пополам справились с этой задачей, хотя в двух случаях все же прокололись, купив концентраты для мотоциклов Repsol и автомобилей Petronas Paraflu. Решили все же включить их в исследования — так сказать, вне общего конкурса.

Конечно, пока мы искали и выбирали нужные нам антифризы, то не могли не вызвать подозрение. Представьте несколько придирчивых покупателей, которые долго рассматривают прилавки, задают странные вопросы и по итогу выбирают банку объемом всего 1 литр. На наш взгляд, это говорит о том, что обычно автовладельцы не переборчивы и идут на поводу у продавца.

Курьезный случай произошел в ТЦ «АвтоМОЛЛ Кольцо». Сначала мы долгое время расспрашивали о товаре, а когда выбрали нужную канистру, продавец попросил расплатиться наличными. К такой ситуации мы были готовы, но вот к тому, что нам не дадут торговый чек, — нет.

— Сняли кассу уже, ребята, — вдруг объявил продавец. — Сейчас придет Алексей...

— Еще три часа дня, а вы уже кассу сняли.

— Уже без двадцати четыре.

— А до которого часу вы работаете?

— До пяти, — невозмутимо объяснил мужчина и стал кому-то звонить: «Ты снимался уже? Надо по-новому пробивать».

Пришлось подождать напарника, но чек нам все же выдали. Однако вскоре это общение получило продолжение. Когда перешли в другое крыло и заметили интересующий нас товар, к нам вдруг подошел молодой человек, который стал укоризненно задавать вопросы: «С камеры снимаете, да, ребята? А зачем? Ну людей снимаете. Потом ролики будете выкидывать в интернет, как вы покупали антифриз? Что, нет? Ай-яй-яй...»

Многим продавцам на рынке и в торговых центрах между тем приходилось напоминать о выдаче торгового чека. Большинство реагировали адекватно и с готовностью пробивали. Но в одном случае добиться документа не удалось. Объяснение все то же — снял кассу. Мол, хотите — завтра приезжайте.

Проверка акцизов. Опять «Город масел»!

После завершения покупок была возможность в спокойной обстановке изучить дизайн канистр, информацию на этикетках, юридические данные о производителях. Кое-что наталкивает на определенные размышления, но об этом — в следующих публикациях, в которых мы подробно расскажем об итогах экспертизы каждого образца.

А пока заметим лишь, что внешний вид упаковки может свидетельствовать об уровне производства и позиционировании товара. Хорошие изготовители заботятся об этом не меньше, чем о получении допусков у Mercedes и Volvo.

Что нас особенно интересовало на данном этапе, так это акцизы (контрольные знаки). Да-да, тут работает та же схема, что и в случае с моторными маслами. А чтобы расшифровать буквенно-цифровой код, нужно обратиться к электронному банку данных бланков документов. Таким образом можно установить, кто является поставщиком или реализатором продукции.

Приоткроем завесу тайны: в одном случае проверка акциза (размещенного на банке российской «Трассы») вывела нас на ООО «Город масел». Помните, эту организацию уличили в хранении канистр Elf и Total, содержимое которых отличалось от оригинальных продуктов? Впоследствии при проверке акцизов, размещенных на банках разных масел, мы неоднократно наталкивались на информацию об этом юридическом лице. А экспертиза всякий раз подтверждала, что соответствующую жидкость скорее можно назвать «минералкой».

По данным kartoteka.by, данное ООО было ликвидировано в результате реорганизации еще в апреле этого года, после нашего масляного расследования. Хотя банка «Трассы» (самая дешевая из купленных нами) была приобретена в сентябре. Организации уже нет, а «дело» ее живет...

Экспертиза. Ждем итоги второго исследования

Признаем, что наше расследование затянулось. Однако это вызвано объективными причинами, а точнее, сложностями в проведении экспертизы. Во-первых, образцов оказалось довольно много — более тридцати. Нужно было время, чтобы их все исследовать. Во-вторых, нам не удалось найти в Беларуси ни одной независимой аккредитованной лаборатории, которая провела бы обе интересующие нас экспертизы: основной химический состав, а также проверка таких показателей, как начало кристаллизации и пр.

На данный момент у нас имеется заключение Государственного комитета судебных экспертиз. Вторая организация еще не закончила исследование. Но мы рассчитываем начать знакомить с результатами уже на следующей неделе.

В комментариях спрашивают: какие же антифризы покупать, если одни горят (точнее, их пары), а другие кристаллизуются? На самом деле есть очень простая рекомендация: достаточно прочесть в мануале требования производителя автомобиля. Изготовитель транспортного средства лучше других знает, что нужно установленной им системе охлаждения.

Повторим тезис из предыдущих публикаций Onliner: хороший производитель не прячется от покупателя, а наоборот, громко заявляет о себе. Он скорее будет на слуху, с рекламой и хорошим сайтом. Несмотря на многообразие марок, лидерами на мировом рынке считаются всего три компании: BASF (Германия), Chevron (США) и Arteco (Бельгия).