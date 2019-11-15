Лукашенко: Не решим проблему с дрожжами — начнется война с Германией и перерастет в Третью мировую 57 15.11.2019, 13:22

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Новый перл от белорусского диктатора.

В пятницу на совещании Лукашенко и совмина обсуждались вопросы функционирования предприятий дрожжевой отрасли. Диктатор отметился непонятными выпадами в сторону Германии:

— Сегодня мы рассмотрим один из вопросов, который, к сожалению, приходится выносить на мой уровень, но который должен был быть давно решен в правительстве, — начал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Указывается, что за прошедшее время дрожжевой завод в Слуцке, в который было вложено около 37 млн евро, в том числе 10 млн евро германских инвестиций, нарастил свои производственные мощности. Сейчас они составляют 20 тысяч тонн продукции в год. Мощности завода позволяют нарастить производство до 70 тыс. т. Кроме того, в стране работают дрожжевой комбинат в Минске и его филиал в Ошмянах. Они могут ежегодно производить 15,1 тыс. т продукции. Емкость же белорусского рынка прессованных дрожжей составляет 7,7 тыс. т.

— Как мне докладывают, потребность внутреннего рынка страны в прессованных дрожжах полностью обеспечена за счет отечественного производства. Наша дрожжевая продукция также поставляется на экспорт, в том числе в страны Европейского союза.

Однако в этой сфере, считает Лукашенко, до сих пор есть незадействованные резервы роста. Кроме традиционного хлебопечения дрожжи могут применяться и в медицине, и в животноводстве: «Хотелось бы сегодня обсудить вопросы эффективности дрожжевой отрасли и направления ее дальнейшего развития».

При этом он, чтобы не было «всякого рода темноты и конспирологии», не стал утаивать существующие нюансы, которые и являются поводом для проведения совещания:

— Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод. И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что мы обещали, и если мы это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в Третью мировую.