У Ермошиной началась истерика 3 17.11.2019, 11:47

Глава ЦИК решила, что ее людей «обижают».

Реакция организаторов выборов на попытки мешать работе избирательных комиссий «будет жесткой», заявила в эфире «Беларусь 1» глава ЦИК Лидия Ермошина.

Глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире «Беларусь 1» рассказала, как организаторы «выборов» будут реагировать на попытки мешать работе избирательных комиссий.

— Жестко. Мы в любом случае не позволим, чтобы обижали наши участковые комиссии и наших избирателей, — заявила глава ЦИК. — На выборах самый главный человек — избиратель. Ну и для меня — избирательные комиссии, люди, которые работают на общество и государство… Мы не позволим, чтобы над избирательными комиссиями издевались.

Напомним, что наблюдатель Юрий Вощенчук снял на видео попытку вброса бюллетеней на избирательном участке в Бресте.

16 ноября в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» снова прошла Встреча свободных людей — легальная акция на площади Свободы. Среди участников акции были кандидаты в «депутаты» так называемого белорусского «парламента» и их доверенные лица.

Один из лидеров «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель заявил, что выборов в стране нет и поэтому кандидаты от гражданской кампании снимают свои кандидатуры и сожгут удостоверения в знак протеста прямо возле здания ЦИК.

После марша по центру Минска от площади Свободы до проспекта Независимости, под лозунги «Фальшивым выборам и Ермошиной — баста!», кандидаты и их доверенные лица сожгли удостоверения. Участники гражданской кампании «Европейская Беларусь» отказались участвовать в фарсе и призвали белорусов бойкотировать мероприятие, которое белорусские власти называют «выборами».