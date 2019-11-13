В Бресте работница детсада пыталась вбросить пачку бюллетеней
- 13.11.2019, 20:37
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Вероятным фальсификатором оказалась педагог-психолог детского сада Анастасия Куличкова.
Молодая женщина вышла из кабинки для голосования, держа в руках кипу бюллетеней. Наблюдатель Юрий Ващенчук остановил ее и спросил: «Простите, сколько у вас бюллетеней в руке?»
На видео видно, что в руках у избирательницы стопка бумажных листов. Он попросил показать бюллетени и поинтересовался: «Кто вам дал столько бюллетеней?»
Женщина молчала, пишет «Солидарность».
— Откуда вы их взяли? Вас очень будет просто найти! — настойчиво спросил наблюдатель.
В это время раздался чей-то голос: «Пожалуйста, выйдите отсюда».
Избирательница направилась к двери, а наблюдатель предупредил, что она оставила свои данные, он снял ее на видео, и в прокуратуре ей заинтересуются.
Как сообщает кампания «Правозащитники за свободные выборы», инцидент произошел на участке №37 по Брестскому-Восточному избирательному округу №3.
«Еврорадио» нашло вероятную фальсификатора-неудачницу. Анастасия Куличкова работает педагогом-психологом в детском саду, который находится в 50 метрах от избирательного участка, где произошло нарушение.
По какому-то совпадению председатель участковой избирательной комиссии — Татьяна Алексеевна Мосина — директор этого детского сада.
Куратор БГЭУ принуждала студентов голосовать досрочно
Видео прислали в редакцию «Радыё Свабода». Его сделали днем 13 ноября на собрании студентов одного из факультетов Института социально-гуманитарного образования БГЭУ.
— Вы должны это сделать до воскресенья, — заявила студентам куратор Оксана Анискевич. — Почему? Потому что потом начнут теребить заведующего кафедрой, Лаптенка и деканат. Я не хочу, чтобы мою группу, меня и всех остальных из-за этого склоняли.
Куратор уточнила, что все отслеживается строго: какая комната пришла, какое общежитие. Анискевич добавила, что это придумала не она.
На youtube.com видео собрало несколько тысяч просмотров. Люди возмущаются: «Интересно, с каких пор пособничество в фальсификации выборов является гражданским долгом? Эта подмена понятий у нас во всех сферах жизни».
Комментаторы призывают студентов не слушать куратора: «Тетки пусть делают сделки со своей совестью (хотя откуда она у них?), вы же имеете право вообще не слушать её бред и уж тем более не голосовать. Ни разу за всё обучение в школе или в универе не участвовал в этих загонах на стадионы и парады и не голосовал на псевдовыборах, и ничего они мне не сделали».
Тем временем на участке, на котором сообщили о высокой явке избирателей, запретили фото- и видеосъёмку.
В первый день досрочного голосования по итогам дня наблюдатель Алексей Лойко сообщал о разнице использованных бюллетеней на двух участках, которые находятся в соседней комнате, в десять раз.
13 ноября, во второй день досрочного голосования, члены комиссий, работающие на трех участках минской школы №159, решили запретить фотосъемку наблюдателю, чтобы вообще исключить «слив» информации.
Кампания «Правозащитники за свободные выборы» обращает внимание, что такие действия членов комиссии абсолютно неправомерны, не соответствуют избирательному законодательству и принципам открытости и публичности выборов.