В Бресте работница детсада пыталась вбросить пачку бюллетеней 13.11.2019, 20:37

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Анастасия Куличкова

Вероятным фальсификатором оказалась педагог-психолог детского сада Анастасия Куличкова.

Молодая женщина вышла из кабинки для голосования, держа в руках кипу бюллетеней. Наблюдатель Юрий Ващенчук остановил ее и спросил: «Простите, сколько у вас бюллетеней в руке?»

На видео видно, что в руках у избирательницы стопка бумажных листов. Он попросил показать бюллетени и поинтересовался: «Кто вам дал столько бюллетеней?»

Женщина молчала, пишет «Солидарность».

— Откуда вы их взяли? Вас очень будет просто найти! — настойчиво спросил наблюдатель.

В это время раздался чей-то голос: «Пожалуйста, выйдите отсюда».

Избирательница направилась к двери, а наблюдатель предупредил, что она оставила свои данные, он снял ее на видео, и в прокуратуре ей заинтересуются.

Как сообщает кампания «Правозащитники за свободные выборы», инцидент произошел на участке №37 по Брестскому-Восточному избирательному округу №3.

«Еврорадио» нашло вероятную фальсификатора-неудачницу. Анастасия Куличкова работает педагогом-психологом в детском саду, который находится в 50 метрах от избирательного участка, где произошло нарушение.

По какому-то совпадению председатель участковой избирательной комиссии — Татьяна Алексеевна Мосина — директор этого детского сада.

Сравните девушку на видео с фото Анастасии Куличковой

Куратор БГЭУ принуждала студентов голосовать досрочно

Видео прислали в редакцию «Радыё Свабода». Его сделали днем 13 ноября на собрании студентов одного из факультетов Института социально-гуманитарного образования БГЭУ.

— Вы должны это сделать до воскресенья, — заявила студентам куратор Оксана Анискевич. — Почему? Потому что потом начнут теребить заведующего кафедрой, Лаптенка и деканат. Я не хочу, чтобы мою группу, меня и всех остальных из-за этого склоняли.

Куратор уточнила, что все отслеживается строго: какая комната пришла, какое общежитие. Анискевич добавила, что это придумала не она.

На youtube.com видео собрало несколько тысяч просмотров. Люди возмущаются: «Интересно, с каких пор пособничество в фальсификации выборов является гражданским долгом? Эта подмена понятий у нас во всех сферах жизни».

Комментаторы призывают студентов не слушать куратора: «Тетки пусть делают сделки со своей совестью (хотя откуда она у них?), вы же имеете право вообще не слушать её бред и уж тем более не голосовать. Ни разу за всё обучение в школе или в универе не участвовал в этих загонах на стадионы и парады и не голосовал на псевдовыборах, и ничего они мне не сделали».

Тем временем на участке, на котором сообщили о высокой явке избирателей, запретили фото- и видеосъёмку.

В первый день досрочного голосования по итогам дня наблюдатель Алексей Лойко сообщал о разнице использованных бюллетеней на двух участках, которые находятся в соседней комнате, в десять раз.

13 ноября, во второй день досрочного голосования, члены комиссий, работающие на трех участках минской школы №159, решили запретить фотосъемку наблюдателю, чтобы вообще исключить «слив» информации.

Кампания «Правозащитники за свободные выборы» обращает внимание, что такие действия членов комиссии абсолютно неправомерны, не соответствуют избирательному законодательству и принципам открытости и публичности выборов.