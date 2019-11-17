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ЧЕ-2020: сборная Беларуси за выход в финал плей-офф сыграет с грузинами  

  • 17.11.2019, 12:37
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ЧЕ-2020: сборная Беларуси за выход в финал плей-офф сыграет с грузинами  

Теперь это точно известно.

Сборная Беларуси борется за путевку на чемпионат Европы-2020. По итогам отборочного раунда определился будущий соперник команды Михаила Мархеля, сообщает pressball.by.

В плей-офф белорусы сыграют со сборной Грузии. Вторая пара — Косово и Северная Македония. В финале встретятся победители каждого матча, которые и разыграют путевку на EURO.

Матчи пройдут весной: полуфиналы — 26 марта, финал — 31 марта. Первый матч национальная команда Беларуси, скорее всего, проведет в Тбилиси. Хозяина финала 22 ноября определит жеребьевка в Ньоне.


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