ЧЕ-2020: сборная Беларуси за выход в финал плей-офф сыграет с грузинами 17.11.2019, 12:37

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Теперь это точно известно.

Сборная Беларуси борется за путевку на чемпионат Европы-2020. По итогам отборочного раунда определился будущий соперник команды Михаила Мархеля, сообщает pressball.by.

В плей-офф белорусы сыграют со сборной Грузии. Вторая пара — Косово и Северная Македония. В финале встретятся победители каждого матча, которые и разыграют путевку на EURO.

Матчи пройдут весной: полуфиналы — 26 марта, финал — 31 марта. Первый матч национальная команда Беларуси, скорее всего, проведет в Тбилиси. Хозяина финала 22 ноября определит жеребьевка в Ньоне.