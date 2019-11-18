Семь простых способов оставаться бодрым без кофе весь день 18.11.2019, 9:06

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Оказывается, это очень даже возможно.

Многие из нас не представляют своей жизни без чашки ароматного и вкусного кофе. Несмотря на то что некоторые врачи утверждают, что этот напиток может уберечь вас от сахарного диабета и снизить риск образования рака, существует мнение, что кофе не самым лучшим образом влияет на состояние кожи. Если вы уже давно мечтаете перестать пить кофе, но без него вы не бодры, мы знаем, чем его можно заменить, пишет msn.com.

Пить больше воды

Вода должна стать лучшим другом каждого человека. Во-первых, она выводит из организма токсины, что приводит к увеличению энергии и улучшению пищеварения. Медики считают, что обезвоживание организма приводит к постоянной усталости: чем меньше воды в вашем организме, тем меньше кислорода циркулирует в крови.

Именно поэтому старайтесь выпивать ежедневную норму жидкости, а это примерно 2−2,5 литра в день. Помните также о том, что жидкость может поступать в организм вместе с овощами и фруктами, поэтому, если вы съели огурец, объем воды должен снизиться на 100 граммов.

Заниматься йогой

Возьмите за правило каждое утро начинать с двух упражнений: планки и собаки головой вниз. Помимо очевидной пользы для организма и фигуры упражнения увеличат силу во всем теле и обеспечат вам заряд энергии на весь день.

Больше гулять

Несколько исследований американских ученых доказывают, что дневной свет помогает быть энергичным в течение дня. А если вы будете наслаждаться им во время неспешной прогулки, то бодрость вам точно обеспечена. Помимо света еще один плюс в прогулках – витамин D, который понижает риск появления депрессии. Достаточно гулять 15−20 минут в день, например пойти по более длинному пути на работу.

Принимать контрастный душ

Конечно, по утрам, особенно зимой, вылезти из теплого пухового одеяла очень сложно. Именно в такие моменты начинает казаться, что вы не выспались и взбодриться вам поможет только кофе. Даже теплый душ, который вы принимаете после пробуждения, не исправляет ситуацию. Именно поэтому многие эксперты советуют принимать контрастный душ, сменяя теплую воду на ледяную. Уверены, что этот способ точно взбодрит.

Добавить суперфуды

Определенные продукты могут придать вам бодрости. Просто добавьте в свой рацион листовую зелень, например капусту, шпинат, салат, мангольд, а также киноа. Еще один вариант – каждый день выпивать смузи с ягодами годжи или семенами чиа. Все эти продукты являются мощными источниками энергии.

Завтракать

Все диетологи мира призывают людей завтракать каждый день, так как пропуск этого приема пищи может стать виновником энергетических сбоев. Еда на завтрак должна насыщать вас зарядом энергии весь день, а еще прием пищи в утреннее время способствует похудению. Идеальный завтрак – здоровые белки, жиры, фрукты или овощи.

Танцевать

Заменить кружку кофе может 10 минут танцев. Помимо того что небольшая физическая нагрузка поможет не только взбодриться, но еще и улучшить состояние здоровья и привести тело в тонус. Поэтому, как только начинаете чувствовать, что силы вас покидают, включите любимую музыку и начинайте пританцовывать в такт. Вы сразу почувствуете, как эндорфины поступают в кровь, и вы становитесь бодрее.