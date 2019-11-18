Карлики 2 Андрей Мальгин, «Радио Свобода»

18.11.2019, 11:09

1,887

Андрей Мальгин

О гопниках во власти.

Когда 80 лет назад судили "кровавого карлика" Н. И. Ежова, наряду с обвинениями в шпионаже в пользу Польши, Германии, Англии и Японии, ему инкриминировалось "мужеложство". В частности, в ходе следствия и на суде смаковались детали многолетней любовной связи бывшего наркома с главным государственным арбитром СССР Филиппом Голощекиным (тем самым большевиком, который в 1918 году отдал команду расстрелять царскую семью в Ипатьевском доме). Спрашивается, зачем при имеющихся убедительных свидетельствах "государственной измены" приплетать сюда еще и гомосексуализм? Суд сумел доказать даже наличие внутри НКВД заговора с целью убить товарища Сталина, и во главе заговора стоял, разумеется, Ежов. Куда уж больше! За одно это следовало расстрелять. Но нет, потребовалось вытащить из поверженного наркома полный список его любовников, начиная с 15-летнего возраста, да еще и с указанием, кто какую роль играл в постели. Причем об этом аспекте следствия Лаврентий Берия подробно докладывал Сталину.

Очевидно, что Сталину зачем-то нужно было, помимо предъявления политических обвинений, еще и дискредитировать Ежова в бытовом плане, продемонстрировать его моральное разложение. Но – продемонстрировать кому? В газетах о половых извращениях обвиняемого не сообщалось ни слова. Советский народ об этом не узнал.

И надо сказать, при советской власти обсуждение "морального облика" заканчивалось на низовом уровне. Эти недостатки были присущи обычным трудящимся. Газеты клеймили пьяниц, спекулянтов, низкопоклонников перед Западом, неверных мужей и т. д., но никогда эта критика отдельных недостатков не смешивалась с политическими вопросами. Мухи были отдельно, котлеты отдельно. Среди диссидентов и невозвращенцев бывали разные люди, не всегда антисоветчик – это образцовый семьянин. Но я не припомню случая, чтобы такого рода аргументы звучали в газетных статьях типа "Позор литературному власовцу" или "Скатертью дорога". КГБ несомненно использовало информацию такого рода в оперативной работе (например, для шантажа или вербовки), но оно, за редкими исключениями, предпочитало не выносить её на публику. Было такое негласное правило.

Существует весьма распространенная точка зрения о том, что Владимир Путин обратил на себя благосклонное внимание Бориса Ельцина в 1999 году после удачно проведенной операции по смещению генерального прокурора Юрия Скуратова, когда зрителям телеканала "Россия" в прайм-тайм неожиданно показали сделанную скрытой камерой запись голого прокурора в компании голых проституток. Это ошибочная точка зрения.

Мне довелось беседовать на эту тему с несколькими непосредственными участниками тех событий, включая людей, принимавших на самом верху решение о показе. На самом деле ловушка для генпрокурора была подготовлена одним из его сотрудников – он занимал должность управляющего делами прокуратуры, а хотел стать первым замом. Для внутриведомственного шантажа он использовал оборудованную видеокамерами квартиру своего друга-банкира, а когда Скуратов на шантаж не поддался, отнёс пленки в Администрацию президента, где как раз собирались менять нелояльного прокурора. Путин принимал в деле косвенное участие, ему как директору ФСБ было поручено проверить подлинность пленок в его ведомственном институте, что он и сделал, а для решения вопроса, показывать или не показывать, его не привлекли. Однако очевидно, что удачно проведенная операция произвела на него сильное впечатление: и своей эффективностью, и простотой исполнения; возможно, он сам мысленно поставил себя на место Скуратова и содрогнулся. Скуратов ведь был не просто смещен с должности, он был публично опозорен, и по сей день любое упоминание его фамилии вызывает в памяти тот давний позор.

Кстати, сейчас мало кто помнит, но на выборах 2000 года Скуратов был, наряду с Путиным, одним из одиннадцати кандидатов в президенты, и даже занял на них третье от конца место. Как бы то ни было, когда к власти пришел Путин, с ним туда пришла одна из самых жестоких и циничных корпораций в истории, для которой вопросы морали уж точно не стояли на первом месте. И понеслось.

Скрытые съемки противников новой власти заполонили информационное пространство и продолжают появляться с завидной регулярностью. Правда, в основном они выкладываются не на федеральных каналах, а в интернете, но это, пожалуй, ещё хуже.

Параллельно публиковалась вскрытая переписка. Делали это профессионалы, но результат своей работы они подкидывали людям, объявившим себя хакерами. Кто-то из них монетизировал свою деятельность, кому-то было достаточно неожиданно свалившейся на них популярности и они упивались ею, но в любом случае, я уверен, пользовались результатами чужого труда. Один проживающий в Германии "хакер" (в кавычках) даже был осужден тамошним судом за вскрытие почтовых ящиков Алексея Навального и его жены. Он выложил тысячи их писем, но, к огромному разочарованию кураторов, никакой "клубнички" там не было обнаружено. Навальный оказался примерным семьянином и финансово щепетильным человеком. А ведь так хотелось замазать!

Побудительный мотив жуликов и воров, разных аморальных типов, прорвавшихся во власть, понятен. Они говорят нам: посмотрите на этих оппозиционеров, они ж такие же, как мы. Не верьте им. И чем больше грязи выливают на своих оппонентов жулики и воры, тем им спокойнее живется.

И им нравится унижать своих недругов. Это как поймать на улице, затащить в подворотню и потом выпустить на людную улицу. При этом освистать. Это надругательство над личностью, над внутренним миром человека. Это демонстрация своей неуязвимости и уязвимости любого оппонента. Это триумф гопника, назначенного начальником.

Позорная история подвижника Юрия Дмитриева, вскрывшего масштабы репрессий советского времени, а ныне бездоказательно обвиненного в растлении приемной дочери, из этого же ряда. Случай Владимира Буковского я бы тоже сюда отнес. Не случайно любое упоминание о его смерти сопровождалось автоматически сгенерированной тучей комментариев самого грязного свойства. Свежий пример – уголовное преследование лидера Либертарианской партии Михаила Светова. Как только он вернулся из масштабного агитационного турне по стране, всплыла его публикация в блоге семилетней давности, из которой был сделан вывод о сексе с несовершеннолетней. Федеральные каналы немедленно подключились и стали забрасывать грязью перспективного политика.

Однажды приехавший в Москву писатель Михаил Шолохов пригласил к себе в гостиницу "Националь" жену товарища Ежова. И там между ними произошел секс. Номер был оборудован микрофонами, и все происходившее было записано на плёнку. Однако лейтенант госбезопасности Кузьмин дал ход делу только спустя полгода, через три дня после того, как газета "Правда" опубликовала сообщение о том, что товарищ Ежов освобожден от должности наркома внутренних дел. Он направил рапорт о произошедшем Берии. Берия тут же побежал к Сталину. Сталин был доволен. Он любил такое.

Андрей Мальгин, «Радио Свобода»