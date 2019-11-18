Президент Литвы отдыхал в Друскининкае без охраны и охотно общался с людьми 7 18.11.2019, 17:43

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А возможно ли такое в Беларуси?

Литовский певец Станиславас Ставицкис-Стано в социальной сети рассказал, что он и его сын в лифте встретили президента страны Гитанаса Науседу. Исполнитель был удивлен, что Науседа отдыхал в Друскининкай без многочисленных охранников, ходил по гостинице в халате и охотно общался с отдыхающими, пишет Delfi.

Об этой встрече известный литовский исполнитель и продюсер рассказал на своей странице в "Фейсбуке". "Он живет в лифте? – спросил Адомас после второй встречи за день. Я ответил: "Нет". А президент поздоровался, мы с ним поговорили, он спросил, как у нас дела: "Спокойнее, чем у вас". А он пошутил, сказав, что такая уж профессия у президента.

Простая гостиница-СПА в Друскининкай. Выходные. Никто ничего не закрывает, движение не останавливают, охрана с собаками по коридорам не ходит. Президент в халате. Со всеми здоровается, разговаривает.

Я слышал, как люди удивлялись – "А был бы другой, полгостиницы закрыли бы, а тут – вместе со всеми". А мне кажется, так и должно быть. Это какое-то нездоровое советское наследие делать "господ" и каких-то исключительных людей из руководителей страны. Правильно он сказал – "профессия у меня такая - президент".