Протесты в Грузии вспыхнули с новой силой 2 19.11.2019, 9:13

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ФОТО: ВЛАДИМИР УМИКАШВИЛИ

Лидеры оппозиции заявили о бессрочном характере акции.

После разгона акции протеста спецназом и очистки прилегающей к зданию парламента Грузии территории от баррикад, установленных демонстрантами прошедшей ночью, на проспекте Руставели акция протеста вновь возобновилась, сообщает «Грузия онлайн».

К этому времени движение транспорта на главном проспекте столицы страны Руставели возобновлено. Часть сотрудников правоохранительных органов расположена перед зданием парламента.

Гражданские активисты и лидеры оппозиционных политических партий заявляют, что они не прекратят протестовать и продолжат свои акции до тех пор, пока их требование о проведении пропорциональных досрочных парламентских выборов не будет удовлетворено.

К демонстрантам обратился один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, который заявил, что митинги и пикетирование будут продолжены, и информация о плане будущих действий будет постепенно предоставляться общественности.

«Иванишвили запугивает грузинский народ демонстрацией силы. Это сегодняшняя реальность… Мы не отдадим эту страну… Невозможно, чтобы он (Иванишвили) остался. Он либо уйдет сам по себе, либо уйдет плохо. У него больше нет выбора», — заявил он и добавил: «мы на правильном пути, мы правы и мы победим».

По словам представителя «Единого национального движения» Хатии Деканоидзе, сегодняшние действия власти были демонстрацией «страха и паники». По ее словам, сегодня не существовало никакой необходимости применения специальных средств со стороны власти.

«Мы продолжим манифестации и протест, у нас есть конкретные требования, которые должны быть выполнены», — заявила она.

В то же время, по сообщениям СМИ, завтра лидеры оппозиции соберутся в офисе Лейбористской партии и разработают текст для международного содружества.

Выступления на акции протеста у здания парламента продолжаются. В то же время на месте мобилизованы правоохранители. По словам директора департамента патрульной полиции Важи Сирадзе, организаторам акции еще раз объяснили, что они имеют полное право на выражение протеста в мирной обстановке.