Бодрое утро: семь секретов идеального кофе 4 19.11.2019, 8:51

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Бариста Starbucks рассказал о вкусовых различиях сортов и особой технике приготовления напитка.

На конечный вкус кофе влияют два фактора: регион произрастания зерен и хитрости, к которым прибегают бариста, чтобы добиться нового оттенка аромата. Заядлым кофейным гурманам стоит узнать, как сделать свой напиток идеальным, пишет elle.ru.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

Мягкий и бодрящий, насыщенный и терпкий или наполненный экзотическими оттенками - базовый вкус напитка формируют не добавки, а вид зерен. Вкус кофе варьируется в зависимости от климата и ландшафта местности, где он рос. Большая часть мирового урожая кофе выращивается в Латинской Америке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Латинской Америке используется влажный метод обработки. Кофеманы могут отличить сорта, выращенные в Мексике, Центральной и Южной Америке, по характерной бодрящей кислинке и стойкому, глубокому вкусу (Guatemala Antigua).

Африка и Аравия - родина экзотических сортов. На этом континенте применяются два способа обработки: естественный и влажный. Благодаря этому палитра вкусовых ощущений обогащается цветочными и цитрусовыми нотами, а также пряным звучанием корицы, муската, инжира и ванили (например, Ethiopia Yergacheffe с интенсивным фруктовым послевкусием). Такой кофе приятно дегустировать с медом или орехами.

Самые интересные сорта произрастают на островах Тихого океана. Здесь кофе обрабатывают полувлажным методом. Одним из уникальных сортов региона считается Sumatra с насыщенным вкусом и сиропной текстурой.

КАК ПРИГОТОВИТЬ КОФЕ ДОМА

Взять перемолотый кофе, добавить очищенную воду, снять за несколько секунд до закипания и процедить перед подачей - рецепт варки напитка всем хорошо знаком. Вопрос в том, как усилить вкусовые ощущения и сделать кофе полезным.

№1

Крепкий кофе с терпким вкусом готовится по тому же рецепту, что и обычный, только чуть дольше. В этом случае кофе нужно проварить несколько раз: как только напиток закипит, снимите его с огня, отделите пену, перемешайте и вновь поставьте на огонь до закипания. Повторите эти действия три раза.

№2

Чтобы кофе приобрел бархатистый вкус, добавьте в процессе варки пол чайной ложки сливочного масла.

№3

Для приготовления карамельного эспрессо объедините молотый кофе с половиной чайной ложки тростникового сахара и подогрейте смесь на медленном огне, а затем добавьте воды. Карамелизированный сахар придаст кофе пикантную сладость и неповторимый аромат.

№4

Чтобы подчеркнуть в напитке звучание обжаренного кофе, предварительно прокалите зерна в турке в течение минуты, не доливая воды.

№5

Добавить напитку пряных нот можно с помощью имбиря, корицы или мускатного ореха. Размельчите получившуюся массу, смешайте с перемолотым кофе и поставьте на средний огонь. Дождитесь насыщенного аромата пряностей - теперь можно разбавить водой.

№6

Засыпьте в турку молотый кофе (если нет готового, измельчите в кофемолке или блендере), залейте холодной водой и поставьте на сильный огонь. Время приготовления напитка увеличится, зато вкус станет мягким и насыщенным.

№7

Чтобы разлить кофе быстро и без осадка, добавьте в турку чайную ложку холодной (фильтрованной) воды и подождите минуту. Гуща осядет на дно, и напиток можно будет разливать без сита.