Девять главных правил долгожителей 19.11.2019, 14:00

Отметить трехзначный юбилей — вполне реально.

Вот несколько рекомендаций от ученых, исследовавших привычки долгожителей, которые помогут вам отметить свой трехзначный юбилей, пишет «Популярная механика».

«Синие зоны» — это регионы планеты, в которых люди живут дольше, чем в других местах. На этих территориях есть 80-, 90- и столетние люди, а некоторые перешагнули рубеж в 110 лет.

Названы эти регионы в честь бельгийского демографа Мишеля Пулена и итальянского врача Джанни Песа, которые открыли первую «синюю зону» в Барбалье на итальянской Сардинии и пометили ее на карте синим цветом. Позже американский исследователь Дэн Беттнер нашел еще четыре: Окинава (Япония), Икария (Греция), Лома Линда (США, Калифорния), Никойя Пенинсула (Коста-Рика). В каждой — немало долгожителей, и все эти зоны имеют свои уникальные черты.

Например, на Сардинии больше всего столетних людей, Коста-Рика занимает второе место, на Окинаве — множество женщин-долгожителей, на острове Икария в Эгейском море долго живут буквально все, да еще и почти не подвержены старческой деменции. А Лома Линда — родное место для коммуны адвентистов седьмого дня, чья продолжительность жизни на 10 лет дольше, чем в США в целом.

Целая команда специалистов — врачей, антропологов, демографов, специалистов по питанию, эпидемиологов — под руководством Беттнера несколько лет исследовала эти «синие зоны».

Им удалось выделить 9 факторов, влияющих на продолжительность жизни:

Интенсивная регулярная физическая активность при выполнении повседневных дел. Концепция сидячего образа жизни им неведома.

«Икигаи» — японское слово, обозначающее личные «причины жить» для каждого человека. То, ради чего мы просыпаемся по утрам.

Низкий уровень стресса — фактор, который имеет отношение к большинству недугов пожилого возраста. Снизить стресс — значит перестать переживать по пустякам и участвовать в церемониях «синих зон»: молиться с адвентистами, участвовать в чайной церемонии с женщинами на Окинаве и т. д.

«Хара хачи бу» — конфуцианское учение, которое означает, что не нужно есть до полного насыщения, достаточно утолять голод на 80%.

Приоритет овощей и фруктов в рационе. Можно есть рыбу и мясо, но понемногу.

Небольшое количество алкоголя. Это косвенно подтверждается исследованиями о том, что те, кто пьет спиртное в скромных количествах, живут дольше трезвенников.

Участие в социальных группах, помогающих вести здоровый образ жизни.

Участие в религиозных сообществах с общими духовными практиками.

Построение и поддержание крепких отношений с членами семьи: родителями, братьями, сестрами и т. д.

Все эти факторы можно свести к двум: ЗОЖ (в широком смысле — питание без переедания и пьянства, тренировки, отвлечение от ежедневного стресса) и коллектив (помимо личных целей, существуют общие цели, к которым нужно стремиться). Конечно, на продолжительность жизни влияют и другие факторы, в том числе генетика. И вряд ли многим захочется вступать в религиозную секту, чтобы — может быть! — прожить немного дольше. Но в целом эти рекомендации, безусловно, полезны.