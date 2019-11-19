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Премьер Польши: Мы хотим амбициозного ЕС

  • 19.11.2019, 17:45
Премьер Польши: Мы хотим амбициозного ЕС
Матеуш Моравецкий
Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Евросоюз должен предоставить соседним странам реальную перспективу членства.

Об этом во время инаугурационной речи в Сейме Польши заявил новоназначенный премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

"Мы уже не живем во времена безопасного доминирования Запада: на Дальнем Востоке, Ближнем Востоке и ближайшем для нас востоке есть международные игроки, которые охотно используют слабость Европы. Поэтому мы хотим амбициозного ЕС - открытого к принятию новых членов, открытого к Западным Балканам. Если мы не предоставим соседним странам реальной перспективы, то ее предоставят им другие - Россия, Китай, Турция, радикальный ислам, и это уже происходит", - сказал Моравецкий.

Премьер-министр также заявил, что НАТО является "мощнейшим военным союзом в истории мира". Он пообещал "противодействовать" голосам некоторых лидеров, которые ставят под сомнение статью 5 Вашингтонского договора или не выполняют обязательств альянса, то есть не тратят два процента ВВП на оборону.


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