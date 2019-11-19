Зеленский пообещал не бриться до прибытия в Украину захваченных кораблей 4 19.11.2019, 18:13

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Владимир Зеленский

Президент Украины объяснил, почему пришел на пресс-конференции с премьером Чехии небритым.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не бриться до прибытия в порт Одессы военных кораблей, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Хочу извиниться, что я небритый. Есть такое слово украинское классное — забобон. Есть такое суеверие», — сказал он на пресс-конференции после встречи с премьером Чехии Андреем Бабишем. Зеленский добавил, что ждет корабли и побреется, когда они вернутся.