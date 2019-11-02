«Лучше зайти в сарай, чем в палату этой больницы» 14 2.11.2019, 8:47

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Беспредел в Солигорской больнице или отмывка денег?

Читатель Сharter97.org поделился с сайтом фотографиями Солигорской больницы. Посмотрите, как выглядят больничные палаты в городе шахтеров:

- В скором времени в Солигорской больнице закрывается на ремонт одно из отделений, так называемое инфекционное. Cколько раз закрывалось на ремонт, но как стояли кровати времен СССР, так до сих пор и стоят.

Лучше зайти в сарай в деревне, чем в эту палату. Хорошо, что хоть окна пластиковые поставили. Простыни и постельное белье в очень плачевном состоянии, а ремонты проводят там часто. Вот и в этом году решили сделать ремонт, поменять кровлю зимой и тд. Однаком больных, которые там лежат, отправят в Cлуцк или Любань, так как нет зданий куда их можно перевести.Чей интерес, чтобы больных в другие города отправили? А если не довезут? И больной умрет по пути? Кто будет отвечать? Или это очередная отмывка денег идет чиновниками Минздрава?

Посмотрите, в самом богатом городе есть такое отделение в больнице, в которое страшно зайти. А там дети лежат, — пишет читатель Сharter97.org.