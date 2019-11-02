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В Боснии произошло землетрясение магнитудой 5,1

  • 2.11.2019, 19:21
В Боснии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Это самое сильное землетрясение в Боснии и Герцеговине за последние годы.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Боснии и Герцеговины и также ощущался вблизи Сараево.

Как сообщает "Европейская правда", толчки зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зарегистрировано в 15.13 по местному времени, а эпицентр находился в 85 километрах северо-западнее Сараево, а точнее в 14 километрах от Турбета, в центральной Боснии и Герцеговине.

Землетрясение произошло на глубине пяти километров. Толчки чувствовались и в Бане-Луке. Пока нет информации о разрушениях или пострадавших.

Местные СМИ отмечают, что это самое сильное землетрясение в Боснии и Герцеговине за последние годы.


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