В Боснии произошло землетрясение магнитудой 5,1 2.11.2019, 19:21

Это самое сильное землетрясение в Боснии и Герцеговине за последние годы.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Боснии и Герцеговины и также ощущался вблизи Сараево.

Как сообщает "Европейская правда", толчки зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зарегистрировано в 15.13 по местному времени, а эпицентр находился в 85 километрах северо-западнее Сараево, а точнее в 14 километрах от Турбета, в центральной Боснии и Герцеговине.

Землетрясение произошло на глубине пяти километров. Толчки чувствовались и в Бане-Луке. Пока нет информации о разрушениях или пострадавших.

Местные СМИ отмечают, что это самое сильное землетрясение в Боснии и Герцеговине за последние годы.