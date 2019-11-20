«РЭП — это мои единомышленники»: что молодежь говорит о независимом профсоюзе 20.11.2019, 11:09

Фото: praca-by.info

В минском офисе РЭП прошло республиканское собрание молодежной сети.

Специально для praca-by.info активисты рассказали каким они видят развитие молодежного направления в профсоюзе и что их лично привело в РЭП.

По мнению координатора молодежной сети в Орше Екатерины Секоненко вопросы обучения, информационной работы, правового просвещения молодых работников в равной мере важны:

— Молодежный совет прошел динамично, продуктивно, в теплой и дружеской атмосфере. Интересно было узнать мнения молодежи разных возрастов. В регионах, на мой взгляд, ощущается отличие менталитета и различие интересов по сравнению с Минском. Определенная «депрессивность». Недостаток средств, знаний, правовой грамотности отодвигают общественную деятельность на второй план, а на первый у многих выходят поиски дополнительных источников дохода, быт, вопросы его обустройства.

Я давно слежу за развитием как политической ситуации в стране, так и за деятельностью профсоюза. Лично для меня РЭП — это мои единомышленники, люди, приятные в общении, новый опыт и знания.

«Не хватает систематической работы по обучению новых членов основам права и законодательства в области трудовых отношений»

Олег Левенец, активист РЭП в Гомеле, вступивший в профсоюз после «нетунеядских маршей»:

— На встрече мы обозначили повестку с которой будем работать для привлечения новых сторонников. Решили, что в год стоит попробовать делать хотя бы одно открытое мероприятие в своих городах. Это помогло бы большему количеству людей узнать об организации.

Сегодня, как мне кажется нам не хватает систематической работы по обучению новых членов основам права и законодательства в области трудовых отношений. Надеюсь в следующем году мы сможем также развить эти направления. Именно обучению практическим вещам может привлечь новых людей к осознанному членству в независимом профсоюзе.

Проблемы молодежи в Беларуси не сильно изменились в последнее время: безработица, отток активных людей за рубеж, общая апатия населения и непонимание значительной массой своих прав.

«Я вступил в профсоюз, так как тут находятся мои единомышленники»

«Всегда вдохновляет энтузиазм участников, который передается и тебе», - рассказал активист минской молодежки Никита Краснокутский:

— Для меня самым важным на этой встрече было долгосрочное планирование и общее обсуждение одного проекта который мы сейчас готовим. Я бы хотел видеть в нашей сети четкую горизонтальную систему ячеек в регионах, но мы сейчас над этим и работаем. Мне кажется молодежь в профсоюз может привлечь именно сам коллектив активистов, так называемая «тусовочка», в которой человеку будет приятно находится и проявлять себя.

Я вступил в профсоюз, так как тут находятся мои единомышленники в теме прав рабочих и человека в общем. Это место где я могу получить знания и помощь, и сам могу помочь.

«Нельзя привлекать всех подряд — это только усилит текучку людей в профсоюзе»

Активист молодежной сети в Минске Роман Кузьменков отметил важность осознанного членства в профсоюзе:

— Современная молодежь Беларуси не воспринимает права, свободы граждан и их защиту как базовую основу для нормальной жизни. Зачастую она пытается оправдать или абстрагироваться, а иногда и просто игнорировать, ситуации с нарушением своих прав и свобод чем угодно, что сочтёт нужным: берёт дополнительные рабочие часы из-за низкой заработной платы; тратит больше времени на изучение материала, так как основные учебные часы руководство ВУЗа, колледжа, института, любого другого учебного заведения, потребовало, обосновав словами «так надо», провести некое мероприятие, никак не связанное с учёбой. Знаю это как по собственному опыту, так и окружения.

Правовая деятельность, по моему мнению, должна стать приоритетным направлением для молодежной сети. Вместо активного набора через прямое привлечение, будет пассивный набор через демонстрацию того, как любой член профсоюза способен эффективно справляется с решением любых (в идеале) соответствующих тематике профсоюза вопросов или проблем, особенно актуальных в данный момент, а не в долгосрочной перспективе.

Я прекрасно осознаю, что такой подход куда более затратный по времени и человеческим ресурсам, но тогда ставиться вопрос о цели набора – либо количество, либо качество. Нельзя привлекать всех подряд — это только усилит текучку людей в профсоюзе, а те, кому интересно проявление подобной активности, просто не найдут себе единомышленников.