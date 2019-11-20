Руссо туристо 7 Телеграмм-канал «Серпом По»

20.11.2019, 13:43

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Есть новости смешнее анекдота.

«В России начали организованную продажу туров в Сирию».

Буа-га-га!

Чистая пропаганда, цель которой показать, что в Сирии все отлично. Занимаются «турами» якобы два оператора. Объявлено, что уже 50 человек прокатились, заплатив за экстрим по 100 тысяч рубликов.

Что же там посмотреть?

Дорогие гиды, не могли бы вы нам показать, где тут наемников «Вагнера» раздолбили? А как можно венок на воду спустить на место утопленного «Адмиралом Кузнецовым» истребителя? Где увидеть развалины городов, разбитых нашими летчиками? А на передовую повезут? В танке покатают? В разведку можно с нашими сходить? Сколько стоит страховка?

И что-то МИД России молчит о том, рекомендует он россиянам в Сирию ездить или нет. Наверное, там тоже настолько обалдели от новости, что даже Захарова потеряла дар речи.

Телеграмм-канал «Серпом По»