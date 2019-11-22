РФ вышла из Женевской конвенции по защите гражданского населения во время войны 4 22.11.2019, 13:16

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Фото: ТАСС

Соответствующий указ подписал Путин.

Российская Федерация вышла из Женевской конвенции по защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов. Соответствующий закон 12 ноября подписал президент РФ Владимир Путин, говорится на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно тексту документа, Россия больше не признает статью дополнительного протокола к конвенции про признание юрисдикции специальной комиссии ООН выполнять роль судебного органа, разбирающего нарушения.

Документ Госдума РФ утвердила 24 октября, а Совет Федерации одобрил 6 ноября.

Так, ООН больше не сможет судить Россию за нарушение прав гражданских лиц во время войны.

Четвертая Женевская конвенция о защите гражданского населения в мирное время была принята в 1949 году. Документ направлен на защиту людей во время международных военных конфликтов.

Дополнительный протокол I был подписан СССР в 1977 году. Документом учреждалась международная комиссия по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах.

В октябре 2019 года генсек ООН Антониу Гутерриш представил доклад, которым ООН признает нарушения Россией Женевских конвенций, которая сознательно переселяет людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.

Российская "Парламентская газета" в октябре писала, что с 1991 года комиссия "фактически не выполняет своих функций", а представителя РФ в ее составе нет.