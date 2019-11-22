Пентагон: Украина получит всю обещанную военную помощь 22.11.2019, 20:14

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На этой неделе четыре сенатора-демократа обратились с письмом к министру обороны США.

К концу финансового года в США, 1 октября, Пентагон предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных американским Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год. Остальная сумма будет передана в течение следующих нескольких недель. Об этом спикер Пентагона сообщил «Голосу Америки», пишет Крым.Реалии.

На этой неделе четыре сенатора-демократа обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, выражая обеспокоенность недополучением Украиной всей суммы.

«Мы ассигновали эти деньги. Они должны быть израсходованы в течение прошлого финансового года, до 1 октября. Уже подходит к концу ноябрь, а деньги все еще не потрачены, ‒ сказал один из авторов этого письма сенатор-демократ Ричард Дурбин. ‒ Это деньги, которые должны быть потрачены на критически важное военное оборудование, чтобы защитить Украину. Сейчас мы говорим о 15-20% всех денег, которые все еще в Пентагоне. После всей этой публичности трудно представить, что администрация Трампа не дает эти деньги Украине».

Ранее Офис по менеджменту и бюджету заблокировал почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине ‒ этот факт находится в центре расследования об импичменте, которое ведут три комитета Палаты представителей Конгресса США. Из них 250 миллионов проходят через Пентагон, остальные ‒ через Государственный департамент США.

Лора Купер, топ-чиновник Министерства обороны США, непосредственно занимающаяся вопросами военной помощи Украине, объяснила, что после того, как 11 сентября была разблокирована военная помощь Украине, в Пентагоне без устали работали, чтобы успеть предоставить эти деньги для помощи украинцам. Им удалось обеспечить выделение 86% этих средств до конца финансового года, сказала она в своем вступительном слове во время публичных слушаний перед тремя комитетами Палаты представителей в четверг: «Это больше, чем мы сначала думали, что нам удастся сделать».

Учитывая, насколько критически важны эти средства для усиления безопасности Украины и противостояния российской агрессии, я благодарю Конгресс за его инициативу

Она пояснила, что благодаря положению в бюджетной резолюции, Пентагон сможет обеспечить выделение аналогичной неизрасходованной суммы позже и Украина получит всю помощь, заложенную в бюджет 2019 года в рамках фонда «Инициатива помощи Украине по безопасности».

«Учитывая, насколько критически важны эти средства для усиления безопасности Украины и противостояния российской агрессии, я благодарю Конгресс за его инициативу», ‒ сказала она.

Сенатор Дурбин сыграл ключевую роль в том, чтобы военная помощь США Украине была разблокирована 11 сентября этого года. Накануне снятия блокировки на военную помощь Украине он подготовил поправку, которая предлагала удержать часть финансирования административных расходов Минобороны США.

Он рассказал, что о блокировании военной помощи он узнал в начале сентября от сенатора-республиканца Рона Джонсона, только что вернувшегося из Украины, и предложил свою помощь.

«Он сказал: «Я не могу понять, почему мы удерживаем эти деньги от Украины. Украина нуждается в этих деньгах». Я сказал: «Я помогу подготовить поправку, в которой говорится, что администрация обязана предоставить эти деньги». Я подготовил поправку. Дал четко понять, что собираюсь ее предложить. И когда я должен был ее подать, мне сказали, что накануне вечером администрация Трампа разблокировала деньги. Следовательно, средства, о которых шла речь, были разблокированы из-за ожидания моей поправки», ‒ вспомнил он.

Тогда, говорит он, беспокойство относительно блокирования денег Украине выражали как демократы, так и республиканцы:

«Это была загадка для всех нас. Прошел год, как мы проголосовали за выделение этих денег, и мы все еще ждем, чтобы администрация передала эти деньги. За несколько месяцев до того нам в Пентагоне сказали, что деньги будут выделены, но этого не произошло».

На слушаниях в четверг конгрессмен-республиканец Джон Ретклиф поинтересовался у одного из свидетелей, заместителя госсекретаря США Дэвида Гейла, не является ли задержание военной помощи Украине частью политики США «Америка превыше всего»:

«И согласно ей, еще до того, как появился обличитель, сообщивший о блокировании помощи Украине, президент выражал искреннее беспокойство относительно предоставления иностранной помощи США. Можно согласиться с тем, что президент США пытался убедиться, что деньги американских налогоплательщиков тратят эффективно за пределами США?».

Гейл ответил, что это является одной из целей пересмотра зарубежной помощи.

Но «мы это делаем», говорит Дурбин.

«Конечно, есть коррупция, и мы хотим убедиться, что деньги американских налогоплательщиков, идущие в Украину, не будут бесполезно потрачены или украдены. Мы требуем честности в расходовании этих средств. За несколько месяцев перед тем Министерство обороны показало нам свою готовность выделить эти деньги. Наше собственное правительство ответило на наше беспокойство о коррупции», ‒ отмечает сенатор.

По его словам, в отличие от некоторых других стран, которые получают военную помощь США, Украина тратит деньги эффективно.

Соединенные Штаты предоставили более чем 1,6 миллиарда долларов помощи на безопасность Украине с 2014 года, чтобы помочь защитить ее территориальную целостность, продолжать противостоять российской агрессии и двигаться в направлении совместимости с военными силами НАТО, сообщили в Пентагоне.