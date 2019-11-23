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В Колумбии взорвали полицейский участок

  • 23.11.2019, 10:31
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В Колумбии взорвали полицейский участок
Фото: ЕРА

ЧП произошло на фоне сложной политической обстановки.

Три полицейских погибли, еще десять человек пострадали в результате взрыва бомбы у полицейского участка в городе Сантандер-де-Киличао (департамент Каука) в Колумбии, на всей территории которой проходят протесты. Об этом сообщает El Tiempo (перевод — РБК).

По данным издания, взорвался заминированный грузовик. Взрыв произошел около 20:45 по местному времени (04:45 по Минску). Также сообщается, что в городе прогремели два взрыва, после чего по всему муниципалитету Сантандер-де-Киличао отключилось электричество. Утоняется, что в муниципалитете введен комендантский час до 23:30.

По словам секретаря правительства департамента Каука Хайме Асприлья, власти считают, что взрыв устроили «обычные преступники», которые воспользовались волной протестов, чтобы дестабилизировать ситуацию в департаменте.

Ранее власти Колумбии ввели комендантский час в столице страны Боготе в связи с протестами.

По данным Reuters, в Колумбии 21 ноября по всей стране прошли протестные акции.

Граждане выразили недовольство в связи с политикой администрации президента Ивана Дуке, а также информацией о планах провести экономические реформы, которую президент отрицает. Агентство сообщало, что в результате столкновений с полицейскими погибли три человека. По данным властей Колумбии, на протесты по всей стране вышли около 207 тыс. человек.


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