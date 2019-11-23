В Колумбии взорвали полицейский участок 23.11.2019, 10:31

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Фото: ЕРА

ЧП произошло на фоне сложной политической обстановки.

Три полицейских погибли, еще десять человек пострадали в результате взрыва бомбы у полицейского участка в городе Сантандер-де-Киличао (департамент Каука) в Колумбии, на всей территории которой проходят протесты. Об этом сообщает El Tiempo (перевод — РБК).

По данным издания, взорвался заминированный грузовик. Взрыв произошел около 20:45 по местному времени (04:45 по Минску). Также сообщается, что в городе прогремели два взрыва, после чего по всему муниципалитету Сантандер-де-Киличао отключилось электричество. Утоняется, что в муниципалитете введен комендантский час до 23:30.

#AtenciónComunidadET Acaba de explotar un carro bomba en Santander de Quilichao, Cauca, en inmediaciones de la nueva estación de Policía. El municipio se quedó sin luz. Se desconoce el número de heridos. pic.twitter.com/xJIhlMmsc2 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 23, 2019

По словам секретаря правительства департамента Каука Хайме Асприлья, власти считают, что взрыв устроили «обычные преступники», которые воспользовались волной протестов, чтобы дестабилизировать ситуацию в департаменте.

Ранее власти Колумбии ввели комендантский час в столице страны Боготе в связи с протестами.

По данным Reuters, в Колумбии 21 ноября по всей стране прошли протестные акции.

Граждане выразили недовольство в связи с политикой администрации президента Ивана Дуке, а также информацией о планах провести экономические реформы, которую президент отрицает. Агентство сообщало, что в результате столкновений с полицейскими погибли три человека. По данным властей Колумбии, на протесты по всей стране вышли около 207 тыс. человек.