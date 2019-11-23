Российский спутник системы предупреждения о ракетном ударе сгорел в атмосфере 5 23.11.2019, 21:45

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Иллюстрационное фото

Он сошел с орбиты.

Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему предупреждения о ракетном нападении, в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Спутник «Космос-2422» мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет. Его запустили в 2006 году с космодрома Плесецк. В Минобороны отметили, что космический аппарат выработал свой ресурс.

Сейчас Россия формирует новый космический эшелон спутников системы предупреждения о ракетном нападении. В 2015 году был запущен первый спутник «Тундра», предназначенный для этих целей.