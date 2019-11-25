В Беларуси из аптек исчезают лекарства 18 25.11.2019, 20:11

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В аптеках стало сложно, а иногда просто невозможно приобрести определенные лекарства.

Например, гели для заживления ран практически полностью исчезли из продажи в одном из районов Минска. А популярные порошки от простуды (типа «Колдрекса» и «Терафлю») заменили на местные аналоги. Belsat.eu выяснил, с чем связано отсутствие некоторых препаратов в аптеках.

«Солкосерил» – в одной аптеке на весь район

Два самых известных средства для лечения травм кожи, «Солкосерил» и «Актовегин», стало непросто найти. Они используются при различных видах ожогов, обморожениях, воспалении слизистых оболочек, ранах и трофических язвах. Оригинальные препараты выпускают Швейцария и Австрия соответственно.

О сложностях с приобретением геля «Солкосерил» в последние месяцы люди массово сообщают на сайте tabletka.by – белорусском сервисе по поиску лекарств. Причем еще в июне сайт писал, что «Солкосерил» во всех формах выпуска (гель, мазь, паста, ампулы) должен вскоре появиться в аптеках. Позже оператор tabletka.by в ответ на вопросы граждан говорил, что ожидается подтверждение поставок от производителя, швейцарского завода «MEDA Pharmaceuticals». Чем закончилось ожидание – неизвестно, но сегодня нехватка препарата в ряде аптек очевидна.

В сети аптек «Добрыя лекі» сказали, что «Солкосерил» есть только в отделении на станции метро Кунцевщина. По инфолинии это объяснили отсутствием поставок препарата в их сеть, причина не называется. Так же выглядит ситуация с «Актовегином».

Еще в одной коммерческой сети, «ADEL», «Солкосерил» также продается не в каждой аптеке. Что касается Первомайского района, купить гель можно только в торговом центре «Спектр» в Уручье. Мази «Актовегин» нет: в «ADEL» говорят, что «вообще нет ее поставок в республику».

«Вероятно, на мазь закончилась лицензия и ее не восстановили, осталась лицензия только на уколы, но они отпускаются по рецепту врача», – сказали по инфолинии.

В «Заботливой аптеке» подтверждают: «Актовегина» в форме мази (безрецептурной) на самом деле нет, так как у лекарственного средства закончилась регистрация Минздрава. Когда она будет восстановлена и будет ли вообще – неизвестно. На сегодня у них остался «Актовегин» из предыдущих партий в виде раствора для инъекций, который можно приобрести только по рецепту врача.

Лучше выглядит ситуация в государственной сети «Белфармация», где «Салкосерил» в виде геля продается сразу в 3 аптеках в Первомайском районе. Например, в аптеке №32 на проспекте Независимости он стоит немного больше 8 рублей.

«Пропавшие» лекарства?

Кроме того, люди, которые недавно перенесли операции, не могут приобрести в Беларуси немецкие послеоперационные повязки «Бранолинд». В «Белфармации» сказали, что даже не слышали о таких, а на сайте 103.by указано: этих повязок нет в продаже. А вместо немецких повязок ряд аптек теперь предлагает белорусские.

Также из-за окончания регистрации в белорусские аптеки не поступает известный препарат «Фестал», который обычно назначают при заболеваниях поджелудочной железы и печени. В качестве аналога фармацевты предлагают «Мезим», который «ничем не хуже».

Еще в прошлом году исчезли с витрин аптек и такие популярные порошки от простуды как «Колдрекс», «Фервекс» и «Терафлю». Вместо них пациентам приходится приобретать аналоги, где доза парацетамола, который понижает температуру, значительно снижена. Например, «Ангримакс нео» завода «Минскинтеркапс» содержит всего 180 мг этого вещества, а снятый с продажи «Колдрекс» – целых 750 мг в одном пакетике.

Тогда Министерство здравоохранения отмечало, что «незаменимого» противопростудного лекарств нет. Исчезновение же популярных порошков ведомство объясняло завершением регистрации и «внесением изменений в нормативно-техническую документацию» (в случае «Терафлю»), информацию о которых имеет только сам иностранный производитель – GlaxoSmithKline.

«Перерегистрация может длиться до полугода»

Летом 2018 года белорусы, страдающие от эндокринологичных заболеваний, не могли найти в аптеках немецкий «Тирозол», но уже в августе регистрация была продлена и поставки в страну возобновились.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Шпаковская говорит, что чаще всего единственная причина временного «исчезновения» тех или иных лекарств – перерегистрация.

«Эта процедура перерегистрации в Минздраве может длиться до полугода. Узнаем мы об отсутствии конкретных лекарств обычно от пациентов, которые говорят, что не могут найти их в аптеках. Тогда на этот период мы думаем, что назначить», – поясняет она.

Медик в своей практике не относится отрицательно к назначению дженериков (тех самых аналогов известных препаратов).

«Сложно сказать, хуже они или лучше, так как по своим биологическим составу это идентичные вещества. К тому же реакция каждого пациента индивидуальна, как и аллергия, например. Если бы у большинства людей была неадекватная реакция организма на белорусский аналог, их бы не продавали», – говорит Елена Шпаковская.

По мнению врача, сейчас препараты, как минимум, по ее специализации, свободно продаются в белорусских аптеках и о перебоях с ними она довольно давно не слышала.