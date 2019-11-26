Что будет со свободной покупкой валюты в Беларуси? 1 26.11.2019, 8:20

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Фото: Reuters

Подобное уже происходило в 2011 и 2014 годах.

Журналистам стало известно, что в проекте новой редакции закона «О валютном регулировании и валютном контроле» будет закреплена норма о вводе валютных ограничений в случае угрозы экономической безопасности страны. Власти не раз прибегали к подобным ограничениям в 2011 и 2014 годах. Почему власти решили обезопасить себя созданием подобными шагами? Cайт Сharter97.org обратился за комментарием к экономисту Льву Марголину.

– Что касается кризисной ситуации, то учитывая, что наши золотовалютные резервы находятся постоянно на грани, на минимальном уровне, то в любой момент может оказаться так, что ЗВР недостаточны. А никто не застрахован от того, что держатели валютных вкладов, прежде всего внутренние, белорусское население, не придет и завтра под действием какой-нибудь паники не потребует отдать им валютные вклады единовременно. И это значит? Что резервов будет просто недостаточно, потому что вкладов гораздо больше, чем резервов.

– Еще один из факторов поступления валюты в страну — это госсектор. Как вы оцениваете риски, связанные с ним?

– Понимаете, госсектор, если не считать вопросы экспорта нефти, нефтепродуктов и транзита, не играет особо большой роли в валютных поступлениях в страну.

– Но вот около 20% валютной выручки приносят именно НПЗ, а впереди налоговый маневр, который ударит по нефтепереработке.

– Это действительно так, но это ведь не внезапный фактор. Знаете, опасно то, что является внезапным, что бьет по голове неожиданно. А что касается налогового маневра – все просчитывалось.

Просчитаны потери в этом году, cвязанные с налоговым маневров, потери в следующем году. И как раз функция правительства именно в этом и заключается, чтобы найти какие-то компенсаторные механизмы, которые могли бы это вот негативное влияние нивелировать. И я так понимаю, что правительство как раз прекрасно понимает опасность налогового маневра.

– Точки, в которых у нас был валютные кризиcы, всегда связаны с избирательными кампаниями. Ждать ли валютного шока в следующем году?

– Понимаете, тогда была немножко другая ситуация. Перед так называемыми выборами страну заливали рублевым дождем, а заливать рублевым дождем – это все равно, что пожар тушить бензином. На сегодняшний момент я таких непрофессиональных решений в общем-то не вижу. И это несмотря на то, что были так называемые парламентские выборы, предстоят президентские. Я не думаю, что кто-то будет выпускать какие-то там пустые деньги, кредиты или повышать резко заработные платы, пенсии. Поэтому ожидать того, что было в 2011 году, на мой взгляд, не приходится. Конечно, президентские выборы связаны с какими-то популистскими решениями, но я думаю, что в этот раз их все таки будет минимальное количество.

– Повлияют ли подобные валютные ограничения на инвесторов?

– Безусловно, потому что инвесторы хотят иметь свободу. Если они приходят в Беларусь со своими денежными средствами – они должны иметь возможность в любой момент их забрать, вывести. Я уже не говорю о том, что должна быть свободная репатриация прибыли, иначе им вообще нет смысла сюда приходить. Поэтому любые валютные ограничения, конечно же, отрицательно сказываются на инвестиционной привлекательности той или иной страны. Чем свободнее валютный режим в стране, тем более она привлекательна для внешних инвесторов. И не только для внешних, но и для внутренних.

Потому что у внутренних инвесторов тоже всегда есть возможность купить на свои деньги валюту и положить ее куда-нибудь. Собственно говоря, можно и за рубежом в банке открыть счет. Пусть процентов больших не будет, но зато будет сохранность. Или вложить эти деньги в экономику, рискуя нарваться на какие-то ограничения, которые не позволят вовремя забрать свои средства и каким-то образом ими распорядиться. Это, конечно, риск.

– Нужны ли нашей экономике такие ограничительные меры?

– Безусловно, без них можно обойтись, потому что сейчас не война, сейчас не какая-то там «великая депрессия», сейчас большинство стран научились решать кризисные проблемы.

Да, мировые кризисы циклические, они были, есть и будут, но сегодня они уже не такие значительные, как были когда-то и большинство стран прекрасно научилось с ними бороться.

Это не высшая математика. Думаю, что если наше правительство заблаговременно анонсирует какие-то возможные ограничения на случай кризиса – это значит, что оно не уверено, что самый главный руководитель в нашей стане вдруг не затеет чего-то такого, что может резко отрицательно сказаться на устойчивости экономики страны. А так, по большому счету, риски есть, но если умело администрировать их, то опасности не будет.