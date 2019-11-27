Сопротивление — это всегда шанс Алесь Киркевич

27.11.2019, 11:44

Зачем был нужен Слуцк-1920?

Зачастую говорят, мол, не было бы БНР – не было бы и БССР, а значит, и сегодняшней независимой Беларуси. Так вот: не было бы Слуцкого вооруженного восстания – не было бы и БНР.

Точнее так: БНР бы была, но исключительно как одно из многочисленных бумажных недоразумений, рожденных гражданской войной в бывшей царской России, а ныне интересных только узким специалистам по тому периоду. Почему так радикально? Ведь никакие прокламации, карты, документы и вымышленные должности в то бурное время не обеспечивали государству независимости. Обеспечивали ее только сила и сопротивление. Или по крайней мере попытка сопротивления.

Мы знаем, что в БНР была разработана униформа. Знаем, что были проекты наград. Знаем, что были и воинские звания, кокарды, оценки… Не было одного: военной силы. Настоящих полков и батальонов, которые могли бы выбивать из городов войска соседних государств. Если интересно, то почитайте о боях украинцев с поляками за Львов в то же время и сравните масштабы. Сделается немного неудобно.

Гродненский швадрон, Балахович и случчане

Да, был белорусский кавалерийский швадрон в Гродно, фото с бойцами которого и офицерами на балконе дома вице-губернатора так любят историки. Но давайте будем честными: тот полк входил в состав литовской армии, то есть должен был защищать интересы не Беларуси, а Литвы. В боях полк не то чтобы не прославился… Не участвовал. А когда в Гродно вошли польские войска, то полк просто разоружили. Грустная и не самая героическая история.

Да, была армия Станислава Булак-Балаховича. Настоящая сила, которая хорошо испугала большевиков осенью 1920-го года. Но давайте честно: у БНР не нашлось денег для Балаховича, который, как каждый руководитель, должен был кормить и одевать своих ребят. Поэтому отец-атаман и разорвал всяческие отношения с отцами БНР, пошел к Пилсудскому, а потом объявил свою республику в Мозыре… Закончилось все также неудачно, но все же веселее.

Ну и вот, наконец, Слуцкое восстание в ноябре 1920-го. Без каких-либо шансов на удачу. Без поддержки деньгами или оружием со стороны БНР. Без иллюзий… Со стороны Белорусской военной комиссии, которая числилась в структуре Войска Польского, к случчанам приехали несколько военных спецов, но остался до конца только Андрей Якубецкий. Из Гродно случчанам прислали вышитый девушками флаг с Погоней и слова, которые оказались в завете: «Тем, что пошли умирать, чтобы жила Родина».

Сопротивление как шанс на будущее

Понятно, что небольшие силы 1-го Слуцкого и 2-го Грозовского полков не могли сдержать скопления с востока. Куда более опытные и хорошо вооруженные соединения белых или тот же УНР также терпели поражения и отступали перед вооруженной толпой, поверившей в большевистскую утопию. Испытать поражение не стыдно. Стыдно не сопротивляться. Как в драке: упасть не стыдно, а стыдно стерпеть оскорбление и насилие, убежать. Потому что сопротивление дает главное – шанс на будущее.

Слуцкое вооруженное восстание дало БНР легитимность. Ведь если за что-то льется кровь, значит, это что-то чего-то стоит. На полях около Слуцка до сих пор изредка, но находятся кокарды с Погоней, которые бойцы цепляли на старые фуражки и папахи царской армии. Одна из них, кстати, была выставлена ​​на экспозиции в Национальном историческом музее к 100-летию БНР. Скомканная, темная от времени, совершенно не бросается в глаза… Но стоит такая фуражка куда больше, чем прокламации, паспорта, грамоты и другие бюрократические артефакты, которые после печатались в Варшаве, Вильнюсе и Каунасе.

Что же нам, сегодняшним, до Слуцкого вооруженного восстания? Что нам до его героев – Семенюка, Сокол-Кутыловского, Чайки, Якубецкого? Помним ли мы их вообще?.. Жертва этих людей когда-то доказала, что кровь и пот – лучшая инвестиция в независимость. Сегодня, когда только ленивый не говорит о потере независимости и угрозе с востока, нам всем следует помнить то же, что и 100 лет назад: сопротивление – это всегда шанс.

Алесь Киркевич, «Белсат»