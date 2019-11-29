Экономист: Сейчас хороший момент, чтобы закупать американскую нефть 1 29.11.2019, 9:18

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На мировом рынке сложилась уникальная ситуация.

Минск не перестает искать новых рынков для закупки черного золота. Уже полгода в Беларусь может поступить нефть из США. Более того, «Белоруснефть» даже планирует привлечь к разработке труднодобываемых запасов нефти американских специалистов. Насколько это будет полезно, так как на это отреагирует Кремль?

Экономический обозреватель «Белсата» Станислав Ивашкевич ответил на вопросы журналистов:

«Теоретически сейчас хороший момент для того, чтобы закупать американскую нефть, потому что на американском рынке наблюдается ее перепроизводство. Сейчас Америка экспортирует больше нефти, чем импортирует. Это довольно редкий случай, и соответственно эта нефть дешевле. Кроме того можно использовать поставки такого типа, например, Россия много импортирует нефти в США, а обратно танкеры часто возвращаются пустыми. Поэтому если загрузить их американской нефтью по пути назад, то этот путь может оказаться более дешевым.

Но вся история поставок нефти в Беларусь говорит о том, что белорусское правительство никогда не решается на существенную диверсификацию».

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