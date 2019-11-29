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Неожиданный случай сделал американского механика миллионером

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  • 29.11.2019, 11:15
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Неожиданный случай сделал американского механика миллионером

На выигранные деньги он планирует перебраться в новый дом, сменить машину и купить рыбацкую лодку.

Житель американского города Балтимор, штат Мэриленд, утверждает, что перелом ноги побудил его купить выигрышный лотерейный билет. Об этом сообщает новостной портал UPI, пишет lenta.ru.

55-летний механик, пожелавший сохранить анонимность, сломал ногу во время работы. «Я люблю то, чем занимаюсь. Но перелом ноги выбил меня из колеи, ведь я не мог работать, — признался он. — Тогда я стал играть в лотерею». Он начал покупать билеты и всего за две недели сорвал четыре куша по 500 долларов.

Тогда, по совету друга, он поучаствовал в розыгрыше Max A Million за 20 долларов и выиграл миллион долларов. Победитель немедленно рассказал о выигрыше матери, которая посоветовала еще раз проверить результаты. «Я последовал ее совету», — подчеркнул он.

Затем американец поделился радостной новостью с начальником. «Он спросил, собираюсь ли я бросать работу, — вспомнил механик. — Я люблю свое дело, поэтому я собираюсь и дальше там работать».

На выигранные деньги американец планирует перебраться в новый дом, сменить машину и купить рыбацкую лодку.


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