В ООН встали на защиту фрилансера из Гомеля 3 29.11.2019, 20:11

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Константин Жуковский

фото: радио свабода

Комитет ООН по правам человека признал белорусские власти виновными.

Комитет ООН по правам человека опубликовал решение (дело №2724/2016), принятое по жалобе гомельского журналиста Константина Жуковского. Белорусские власти признаны ответственными за нарушение его прав на мирное собрание и на распространение информации, пишет «Гомельская весна».

25 ноября 2014 года общественный активист, инвалид первой группы Юрий Ляшенко проводил на площади перед Светлогорским райисполкомом пикет в защиту прав людей с ограниченными возможностями. Представители Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Лариса Щирякова и Константин Жуковский освещали мероприятие, записывая происходящее на видеокамеры. Милиция заинтересовалась журналистами, обвинив в нахождении в запрещенном для пикетирования месте.

В постановлении судьи суда Светлогорского района Ирины Алисейко подробно описывалось, как «Жуковский снимал Юрия Ляшенко, а Щирякова передала Юрию Ляшенко белый сверток, который был плакатом с надписью". Не упустил суд такие подробности, что в какой-то момент плакат выпал из рук в активиста, а Константин Жуковский поднял его. Суд счел, что действия Юрия Ляшенко и журналистов были согласованы. Также отягощающими обстоятельствами суд признал тот факт, что правонарушение было совершено «в составе группы», обязав выплатить по 900 тысяч рублей штрафа каждому.

Журналист Жуковский с поворотом дела не согласился и с помощью юриста БАЖ Леонида Судаленко подал индивидуальное сообщение в Комитет ООН по правам человека (Женева).

«Который раз мы вынуждены повторять, что как сотрудники милиции, так и судьи различных судов полностью игнорируют международные обязательства страны в части гарантий прав каждому человеку. Этим кейсом мы в очередной раз напоминаем белорусскому правительству – информация это то, на что не нужно спрашивать разрешения у государства», - отметил юрист.

Он также добавил, что по решению Комитета ООН по правам человека белорусское правительство обязано полностью возместить К. Жуковскому ущерб и понесенные по делу расходы, а также предоставить ему адекватную компенсацию. Белорусское правительство также обязано принять меры для предотвращения аналогичных нарушений в будущем, в частности пересмотреть применимое в этом деле национальное законодательство и практику его применения.

Напомним, это уже третье решение ООН-овского Комитета в связи с преследованием журналиста Константина Жуковского. Ранее были опубликованы еще два решения (№2955/2017 и 3067/2017) о его преследовании в течение 2015-2016 годов за сотрудничество с польским спутниковым телеканалом «Белсат».