Открытие первого МакДональдса в Гомеле: эксклюзивные кадры с дрона 1 3.11.2019, 12:47

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Фото: gomel.today

Как жители города штурмовали фастфуд.

О том, что в Гомеле, наконец, откроется первый МакДональдс, стало известно всего несколько месяцев назад. Строительные работы стартовали в начале лета, а вчера, 2 ноября, ресторан официально открылся, пишут «Сильные новости».

На открытии ресторана успели хайпануть все, кто хотел: периодические статьи в местных СМИ, фейковые Инстаграм-аккаунты ресторана «проводили розыгрыши» пяти тысяч бургеров. По поводу последних «Сильные новости» ранее давали опровержение.

Даты открытия тоже назывались разные. Опять же, всё по неофициальной информации. Итоговые дата и время — 2 ноября, 12:00 — стали известны за несколько часов до открытия. И этого хватило. По оценкам автора статьи, на открытие пришли порядка 500 человек: семьи, подростки, воспитанники гомельского детского дома с воспитателями.

Красную ленточку вместе с Рональдом Макдональдом перерезали дети. После чего двери первого в Гомеле МакДональдса распахнулись для посетителей. Вряд ли Гомель помнит хоть одно настолько же масштабное открытие кафе или ресторана.

Фото: gomel.today

В гомельском МакДональдсе создана безбарьерная среда и построена большая парковка. Внутри ресторан рассчитан на 120 мест. Здесь есть бесплатный Wi-Fi, отдельный стол с игровыми планшетами, электронные киоски самообслуживания и обслуживание за столиками, МакДрайв. Последний уже в день открытия собрал очередь из автомобилей. Круглосуточная МакДоставка в Гомеле начнет работу с 11 ноября.

Фото: gomel.today