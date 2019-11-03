Геник Лойко: Тогда у нас несколько плакатиков было — а сегодня все в флагах 3.11.2019, 12:59

Геник Лойко

Фото: «Наша Ніва»

Известный скульптор рассказал, как выросло количество патриотов Беларуси.

Сегодня в Минске проходит шествие на Дзяды.

Вспоминая первые акции на Дзяды в конце 80-х, известный белорусский скульптор Геник Лойко сравнил их с сегодняшней.

«Тогда в Куропатах несколько плакатиков кустарно сделанных было, а сегодня, посмотрите - все в флагах. В те годы я мог перечислить всех, кто говорит по-белорусски. Сейчас это количество неисчислимое! Я здесь, потому что это мой путь, так надо», - сказал Геник Лойко.