закрыть
3 ноября 2019, воскресенье, 13:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Геник Лойко: Тогда у нас несколько плакатиков было — а сегодня все в флагах

  • 3.11.2019, 12:59
Геник Лойко: Тогда у нас несколько плакатиков было — а сегодня все в флагах
Геник Лойко
Фото: «Наша Ніва»

Известный скульптор рассказал, как выросло количество патриотов Беларуси.

Сегодня в Минске проходит шествие на Дзяды.

Вспоминая первые акции на Дзяды в конце 80-х, известный белорусский скульптор Геник Лойко сравнил их с сегодняшней.

«Тогда в Куропатах несколько плакатиков кустарно сделанных было, а сегодня, посмотрите - все в флагах. В те годы я мог перечислить всех, кто говорит по-белорусски. Сейчас это количество неисчислимое! Я здесь, потому что это мой путь, так надо», - сказал Геник Лойко.


популярное за неделю

Мнение

Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее Александр Обухович