«Золотой берег» под казино 3.11.2019, 21:59

Кто выиграет от игорной зоны в аннексированном Крыму.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в аннексированном Крыму игорную зону «Золотой берег», которая расположится рядом с поселком Кацивели. Ее площадь составит 14,6 гектаров, пишет сайт Крым.Реалии.

Еще 23 июля 2014 года президент России Путин подписал закон, включающий аннексированный Крым в перечень регионов, где разрешается создание игорных зон. Однако в 2015 году российские власти полуострова заявили, что в условиях санкций игорная зона, скорее всего, не окупится, и ее строительство так и не началось. Сейчас в соседней России действуют четыре игорные зоны.

Экс-председатель правления российской «Ассоциации букмекерских контор» Николай Оганезов предполагает, что российское правительство уже нашло оператора для создания игорной зоны в Крыму.

– Скорее всего, задержка в несколько лет была связана с поиском инвестора. Теперь он уже наверняка определен, и под это выделен земельный участок. В основном темпы развития игорных зон зависят от состояния коммунальной и транспортной инфраструктуры. Судя по тому, что под эти цели нашли здание бывшего санатория «Фортуна» – долгостроя в течение 30 лет – коммунальная инфраструктура требует модернизации. Работы там предстоит достаточно. По транспортной доступности я информацией не владею. На самом деле тут все зависит от туристических потоков. У Сочи он совершенно свой, у Крыма свои перспективы. Здесь нужно учитывать, что в Сочи круглогодичный курорт за счет горных лыж, а в Крыму такого фактора нет, и сезон будет иметь значительное влияние. Именно от оператора игорной зоны зависит возможность все-таки придать этому объекту круглогодичный фактор.

Николай Оганезов считает, что достичь этой цели можно будет за счет так называемых джанкет-туров – это когда в казино целенаправленно привозят группы туристов, в том числе из-за рубежа, на льготных условиях.

– Может, с иностранными перелетами в Крым и будет проблема, но я не исключаю как таковую возможность организации джанкет-туров. Если есть проблемы с авиасообщением, можно прилетать в другой аэропорт и автобусом привозить. Что касается окупаемости, надо понимать, что налог на игорный бизнес – региональный, то есть деньги будут поступать именно в местный бюджет. В 2018 году игорные зоны по России заработали 850 миллионов рублей только за счет налога на игорный бизнес. Есть еще ряд косвенных: налог на землю, на имущество, на доходы физических лиц, который в разы превосходит игорный. Можно определенно сказать: для региона это интересный проект.

Журналистка русской службы Радио Свобода Екатерина Погудина рассказывает, почему в конце 2018 года закрылась игорная зона «Азов-Сити» в Краснодарском крае России.

– У нее начались проблемы еще с момента появления в 2010 году. Одно то, что она работала на границе двух регионов, уже создавало трудности. В какой-то момент Ростовскую область исключили из списка регионов, где можно заниматься игорным бизнесом, и все инженерные коммуникации, проложенные для «Азов-Сити», оказались абсолютно невостребованными. Тем не менее в Краснодарском крае зона развивалась, там построили три казино с вложениями в 6 миллиардов рублей. Она приносила бюджету около 500 миллионов рублей ежегодно и обеспечивала работой 2,5 тысячи человек – для депрессивной части региона это был большой успех. Доходы сочинской зоны вдвое меньше сейчас, но я думаю, что именно она и привела к закрытию «Азов-Сити».

Екатерина Погудина напоминает, что сочинскую зону «Красная поляна» открыли по инициативе президента «Сбербанка России» Германа Грефа, чтобы казино находились в более оживленной части региона, а инвесторы, вложившиеся в подготовку к сочинской Олимпиаде, смогли отбить свои расходы.

– И в 2016 году «Азов-Сити» решили закрыть, потому что это неправильно и незаконно, что две игорные зоны существуют в одном регионе, хотя Владимир Путин даже высказывался, что так нельзя и что в Сочи не стоит открывать новую зону. При этом спустя полгода он и подписал документ о ее создании. По неофициальной информации, считается, что владельцы игорной зоны в Сочи связаны с бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым, который активно лоббировал закрытие «Азов-Сити». Сейчас владельцы трех казино в Сочи, конечные бенифициары неизвестны. Мне кажется, с жителями региона поступили очень жестоко, потому что никакой речи о компенсации сотрудникам и тем, кто вел сопутствующий бизнес в «Азов-Сити», не шло. Очень многие люди зависели от этого, обросли кредитами, строили себе дома, потому что были уверены, что это долгосрочный заработок.

Эксперт по вопросам легализации игорного бизнеса, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины в 2015-2019 годах Агия Загребельская убеждена, что в России и в аннексированном Крыму создание игорных зон не исключает нелегального азартного бизнеса.

– На самом деле создание ограниченной игорной зоны – эффективный инструмент, для того чтобы перевести этот бизнес из нелегального в легальный. Но если говорить о Крыме в сегодняшнем состоянии, учитывая непризнание государственных органов и так далее, то это не будет легальной игровой зоной, пока Крым не будет украинским полноценно. Будут постоянно вопросы и к отмыванию денег там и к другим процессам, в связи с чем это все равно будет нелегальный игровой бизнес в понимании развитого мирового сообщества. Вообще, опыт создания игровых зон в отдельных территориально-административных единицах успешен в тех странах, где есть сильное государство с практически нулевой толерантностью к коррупции и со стороны чиновников, и со стороны граждан. Если уровень коррупции высокий, то какие бы игровые зоны ни были, все равно нелегалы будут существовать.

Агия Загребельская указывает на то, что нелегальные казино сейчас чаще всего маскируются под компьютерные клубы и букмекерские конторы, а сами игры происходят онлайн, что серьезно усложняет работу правоохранительных органов.