Названы семь самых необычных в мире десертов 30.11.2019, 14:18

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Знакомство с новой страной не обходится без дегустации национальных блюд.

Однако некоторые из них лучше просто сфотографировать, пишет vokrugsveta.ua.

Черепаховое желе

Черепаховое желе, несмотря на горький вкус, считается десертом. Традиционно это блюдо готовят из измельченного панциря черепахи и нескольких видов трав, а перед подачей поливают джемом или медом. В китайской медицине желе из черепахи считается лекарством, которое улучшает кровообращение, уменьшает воспаления на коже и восстанавливает работу почек.

Мороженое из осьминогов

В Японии можно найти мороженое, сделанное из осьминогов. Специфический запах устраняется многочасовым вымачиванием морепродуктов в молоке или в чае, а также маскируется всевозможными топпингами: орехами, шоколадом, джемом.

Печенье с осами

Печенье с сушеными осами любят в Японии за его пользу (продукт содержит много белка) и дешевизну.

Печенье с кузнечиками

Первая ферма в Европе, которая выращивает съедобных насекомых, — Micronutris. Компания расположилась на юге Франции и выпускает очень разнообразную продукцию. На полках в магазинах можно увидеть не только печенье с кузнечиками, но и крекеры, энергетические батончики и наборы с разными насекомыми, которых можно добавлять в любые блюда.

Кровяные блинчики

Национальное блюдо финнов и шведов, которое, по сути, представляет собой обычные блины, только вместо молока добавляют свежую кровь.

Акутак

Любимый десерт эскимосов Аляски и Северной Канады. Название блюда дословно переводится как “нечто жирное и перемешанное”, а делается оно на основе жиров оленя, моржа, лосося, тюленя с добавлением ягод (морошка, клюква, черника), трав и сахара. Все ингредиенты перемешиваются и охлаждаются, за что деликатес получил название “эскимосское мороженое”.

Мямми

Традиционное финское блюдо из ржаной муки, солода, соли и сахара. Кашу из этих ингредиентов запекают в печи при низкой температуре в течение нескольких часов, а затем поливают сливками или ванильным кремом. Мямми — полезное блюдо, в нем содержится много белка, волокон и микроэлементов, в частности железа.