108-летняя британка назвала секретом своего долголетия шампанское 6 5.11.2019, 10:35

1,428

Фото: independent.co.uk

Долгожительница предпочитает напиток тех, кто любит рисковать и выигрывать.

Британка Дороти Флауэрс, дожившая до 108 лет, раскрыла свой секрет долголетия, передает The Independent.

Женщина проживает в английском городе Харрогейт в доме престарелых.

По ее признанию, она всю жизнь любила шампанское и никогда не пила другой напиток. Женщина считает, что именно ему она обязана своей долгой жизнью.

Соседи Флауэрс по дому престарелых подтвердили ее слова, отметив, что никогда не видели, чтобы женщина пила что-то другое.

У британки нет детей, после смерти мужа ее навещает племянница. В день 108-летия Дороти получила около 600 открыток от поклонников из разных уголков планеты.