Иосуб: Если ничего не делать со старой экономикой, ресурсов на новую не хватит 3 5.11.2019, 10:39

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Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Что не так с «белоруской моделью»?

Роль углеводородов в развитии экономики уходит на второй план, уступая место цифровой экономике и экономике знаний.

В Беларуси придется полностью перекроить экономические процессы, ориентиры и условия. Ведь основную роль все еще играет традиционная экономика и ничто пока не предвещает существенных изменений.

− Теоретически так называемая новая экономика могла бы расти быстрей. Но для этого ей нужны ресурсы – человеческие, финансовые. У нас очень большую долю дефицитных ресурсов отвлекает на себя неэффективная традиционная экономика, − объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии «Завтра твоей страны».

Если радикально сократить практику дотаций, субсидий и директивных кредитов, которые уходят на неэффективное производство, можно было бы освободившиеся деньги направить на развитие альтернативной современной экономики.

− Вопрос новой экономики надо решать комплексно с вопросом старой: решить, что делать с неэффективными предприятиями, с накопленными ими плохими долгами. Если не принимать никаких решений по поводу старой экономики, то ресурсов будет недостаточно для быстрого роста новой, − считает Вадим Иосуб.

В частности, изменения невозможны без закрытия убыточных госпредприятий, переобучения и переквалификации работающих там людей, которые могли найти себе место в новой экономике.