Путин-ждун Виталий Портников

5.11.2019, 13:16

Что за срочная необходимость нужна Кремлю?

Президент России Владимир Путин готов к встрече в нормандском формате при срочной необходимости.

Это заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова ставит под сомнение любые домыслы о дате проведения встречи в "нормандском формате". До него можно было еще считать, что стоит украинскому президенту Владимиру Зеленскому "прогнуться" под российские условия, как в Кремле согласуют дату саммита. Но, как видим, ничего подобного не происходит.

Заявлением Пескова должен был бы, по идее, заинтересоваться сам Зеленский. До последнего времени он уверял, что выполняет условия Путина только потому, что хочет встретиться с российским президентом, а не обсуждать вопросы войны и мира по телефону. Именно поэтому заставил Леонида Кучму подписать "формулу Штайнмайера" и пошел на разведение войск без учета ситуации с обстрелами украинских позиций. Потому что самое главное – это встреча с Путиным.

Я не могу понять, почему Зеленский так стремится к этой встрече, почему рассчитывает на ее успех и не понимает, какой катастрофой для него может обернуться "нормандский саммит". Но после заявления Пескова стоит задаться вопросом – а этот саммит вообще будет? Что такое срочная необходимость? Что должно вообще произойти?

Если перевести эти два слова с российского бюрократического языка, то они и означают ненужность проведения встречи лидеров. Потому что никакой срочной необходимости для саммита действительно нет. Нет серьезного обострения, которое нужно было бы урегулировать – как это было в Минске. Нет серьезного изменения в позиции Украины, которое позволило бы считать, что Зеленский подпишет безоговорочную капитуляцию. Нет очевидного изменения в позиции Запада, при котором можно было бы рассчитывать на снятие санкций. Тогда для чего встречаться? Для того, чтобы просто прекратить стрелять?

А кто сказал, что Путин этого хочет? Война – это не юмореска, это продолжение агрессивной российской политики. И пока Украина не в кармане у Путина, война против нашей страны теми или иными средствами будет продолжаться.

Это, собственно, именно то, что пытался объяснить Владимиру Зеленскому и его окружению Дмитрий Песков.

Виталий Портников, espreso.tv