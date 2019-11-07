Лукашенко разрешил: здания в Минске, построенные с нарушениями и косяками 2 7.11.2019, 8:26

1,477

Некоторые объекты в столице строят по каким-то «мутным» схемам.

Минчане уже привыкли, что некоторые здания в столице строят по каким-то темным, «мутным» схемам. То разрешения нет, то строят вопреки предписаниям, то вообще самострой. А еще разные ЧП на объектах, которые могут указывать на слабую технику безопасности. The Village Беларусь припомнил несколько зданий, которые построены либо с серьезными нарушениями, либо с серьезными огрехами.

Что: Жилой комплекс Vogue

Макаенка, 12

ЗАСТРОЙЩИК: Dana Holdings

ЧТО НЕ ТАК: Здание строится с серьезными нарушениями.

Из ответа Прокуратуры, который пришел на днях, следует, что нарушена плотность застройки (сейчас — 15,1 тысячи квадратного метра на гектар), а парковок — недостаточное количество. Кроме того, не обеспечена санитарно-защитная зона. А еще, как выяснилось, компания изменила проект застройки и вместо пятиэтажек строит 8–этажные секции. И хотя (как утверждает Прокуратура) проект изменений находится на согласовании в Минскульте, застройщик уже сейчас строит дом по измененному проекту, не дождавшись ни согласования, ни обязательного общественного обсуждения. Фактически, Dana Holdings строит не то, что было разрешено контролирующими органами.

Что: Строящийся 25-этажный жилой дом

перекресток улиц Лопатина и Подгорной, Копище

ЗАСТРОЙЩИК: «СИ-Трейдинг»

ЧТО НЕ ТАК: Этот объект — самострой.

Прокуратура признала будущий 25–этажный дом объектом самовольного строительства, и Миноблисполком принял решение о сносе объекта. В Миноблисполкоме считали, что дом № 35 (нумерация по генплану) возводится на земельном участке, сформированном и предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома № 32, а застройщик упустил один шаг и не переоформил землю. В итоге на одном земельном участке оказалось два жилых дома. Но застройщик попросил разрешить достроить дом с условием, что часть прибыли он перечислит в бюджет для строительства больницы. Миноблисполком согласился, перенаправил ходатайство правителю, и Лукашенко разрешил достраивать самострой.

Что: Офисно-торговое здание

Интернациональная, 25А

ЗАСТРОЙЩИК: «Мортекс-БЦЗ»

ЧТО НЕ ТАК: Здание строили и достраивали вопреки предписаниям о демонтаже.

The Village Беларусь подробно рассказывал: проект строительства «Мортекс БЦЗ» появился в 2010 году, а в 2012–м здание выросло почти до крыши. Тогда и оказалось, что вместо обещанных двух этажей с мансардой постройка вымахала на четыре этажа, причем первый этаж по высоте сойдет за два. В июне 2012–го Министерство культуры и Мингорисполком выписали предписания о приостановке работ — но строительство все равно продолжалось. В августе Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома отозвал заключения по эскизному решению; осенью посыпались новые предписания и штрафы. Мэрия даже поручала демонтировать верхние пристройки-надстройки, но стройка продолжалась, запреты и штрафы никого не остановили. В январе 2018 года в здании начали работать арендаторы.

Что: «Маяк Минска»

Бульвар Пикассо, улица Петра Мстиславца

ЗАСТРОЙЩИК: Dana Holdings

ЧТО НЕ ТАК: Обрушилось перекрытие — застройщик сказал, что так и должно быть.

В феврале 2017 года на стройке одного из домов «Маяка Минска» (судя по форме арочных проемов, это дом 10 или 12 по улице Петра Мстиславца) поздно вечером обрушилось перекрытие, завалы убирали ночью при свете прожекторов. Когда об этом написали СМИ, начальник участка Павел Антонов объяснил: «Это было не обрушение, а запланированный демонтаж перекрытия». Мол, проект изменился, поэтому и понадобилось демонтировать несущую плиту. Позже заказчик «Зомекс Инвестмент» выпустил официальный комментарий, в котором назвал сведения об обрушениями «уткой». Все идет под неусыпным контролем специалистов, а технологическим циклом предусмотрен монтаж и демонтаж узлов. После этого «планового демонтажа» Госстройнадзор приостановил строительство на два месяца, а должностных лиц подрядчика и технического надзора заказчика привлекли к административной ответственности.

Что: «Парус» / «Новая Боровая»

Кальварийская, 16 / улицы Леонардо да Винчи и Авиационная

ЗАСТРОЙЩИК: «Итерабелстрой» / «А–100 Девелопмент»

ЧТО НЕ ТАК: Из оконных проемов выпадали рамы со стеклами. А где не выпадали — там помещения заливало после дождя.

Жилой небоскреб «Парус» строили с 2009 по 2015 годы. The Village Беларусь рассказывал: вскоре после ввода дома в эксплуатацию на уличном фасаде начали лопаться стекла. К весне 2016-го пустотой зияли уже шесть оконных проемов. Хорошо, что стекла падали внутрь балконов, а не на улицу. Стоимость замены каждого окна вместе с монтажом оценивали примерно в две тысячи долларов. А летом того же года вдруг выяснилось, что «Парус» не умеет противостоять непогоде. После каждого сильного дождя заливало четвертый этаж офисной секции в основании небоскреба и общий холл.

Аналогичная ситуация сложилась и на другом конце города, в квартале Новая Боровая. В мае 2016–го и январе 2017–го из остекления лоджий вываливались рамы. А осенью 2016–го в 19–этажках при закрытых окнах вода просочилась в жилые комнаты: она проступила в районе панельных стыков, под подоконниками, под витражами лоджии. Застройщик в официальном комментарии заявил, что всеми виной — обычный дождь. Правда, «А–100 Девелопмент» назвал этот дождь «экстремальными погодными условиями, вызванными сверхнормативным ветровым давлением и водяным подпором с наветренной стороны». Похоже, этот тайфун настиг только одну высотку, в то время как остальные дома оставил нетронутыми.

Что: Cтроящийся 12–этажный жилой дом

улица Гастелло

ЗАСТРОЙЩИК: «СИ-Трейдинг»

ЧТО НЕ ТАК: Общая жилая площадь — в 2 раза больше, чем было разрешено.

The Village Беларусь рассказывал о стройке 12-этажного дома на 186 квартир в престижном районе в границах улиц Грибоедова и Гастелло, которую ведет уже упоминавшаяся компания «СИ-Трейдинг». Тогда жители соседних домов были сильно обеспокоены возведением такого объекта, ведь раньше им обещали не строить тут высотных домов. Прокуратура сообщала, что, согласно утвержденному в 2012 году проекту детального планирования (ПДП), на этой территории предполагается строительство 9-этажного многоквартирного дома, в котором будет около 6 тысяч квадратных метров жилья. При этом градостроительный паспорт разрешал вести стройку в параметрах, превышающих прописанные в ПДП. Право застроить участок с такими параметрами в 2017 году приобрела на аукционе компания «СИ-Трейдинг». А далее, согласно данным прокуратуры, застройщик разработал проект в еще больших параметрах, а госорганы все это дело согласовали. Теперь дом уже 12–этажный, а общая жилая площадь составляет почти 14 тысяч квадратных метров — вдвое больше, чем разрешалось изначально. Прокуратура вынесла представление, в котором предложила Мингорисполкому приостановить стройку, привести проект в соответствие с ПДП, наложить дисциплинарные взыскания на совершивших ошибки чиновников.