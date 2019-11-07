Госсекретарь США Помпео прибыл в Германию 7.11.2019, 9:56

МАЙК ПОМПЕО

Программа визита насыщенная.

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Германию с двухдневным визитом. Самолет с главой Госдепартамента Соединенных Штатов приземлился в аэропорту Нюрнберга вечером в среду, 6 ноября, сообщает dw.com.

Это второй визит Помпео в Германию с момента вступления в должность. Госсекретарь США посетит американских военнослужащих в баварских Фильсэкке и Графенвёре, а 7 ноября направится в Мёдларойт, где в годы раздела Германии проходила граница между ГДР и ФРГ. Там Помпео встретится с главой МИД ФРГ Хайко Масом (Heiko Maas).

Согласно сообщению Госдепартамента США, предполагается, что руководители внешнеполитических ведомств обеих стран обсудят "важность нашего трансатлантического партнерства и необходимость усиления взаимодействия перед лицом растущих угроз со стороны России, Китая и Ирана".

Кроме того, на 8 ноября запланированы Помпео переговоры в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), а также немецкими министрами финансов Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

Участники переговоров, среди прочего, могут обсудить возможные таможенные пошлины США на товары из Евросоюза, которые грозят отрицательно повлиять на немецкий автопром, а также строящийся газопровод "Северный поток - 2", против сооружения которого выступают США. По мнению Вашингтона, он усилит зависимость Европы от поставок газа из России.