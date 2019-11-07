Министра спорта и туризма Польши избран главой WADA
- 7.11.2019, 19:15
Витольд Банька вступит в должность 1 января 2020 года.
Министра спорта и туризма Польши Витольда Баньку утвердили на посту президента Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.
В ходе Всемирной антидопинговой конференции в польском Катовице за Баньку единогласно проголосовал Совет учредителей WADA. Ранее кандидатуру Баньки поддержал Совет Европы.
35-летний чиновник официально вступит в должность 1 января 2020 года. Во главе агентства он сменит британца Крэйга Риди, который руководит организацией уже шесть лет.
Будущий президент WADA — бывший легкоатлет, специализировавшийся в беге на 400 м. В эстафете 4х400 м он выиграл золото на молодежном чемпионате Европы-2005 и Универсиаде-2007. На ЧМ-2007 в Осаке Банька завоевал бронзу в эстафете.
The Foundation Board has officially elected @WitoldBanka and Yang Yang as the new WADA President and Vice-President.— WADA (@wada_ama) November 7, 2019
Their terms begin on 1 January 2020. pic.twitter.com/ekI4pQ4PTk