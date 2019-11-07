«Белавиа» начнет летать в Вену 1 7.11.2019, 20:32

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Сейчас полеты на линии Вена-Минск-Вена выполняет авиакомпания «Австрийские авиалинии».

«Белавиа» тоже приняла решение о начале собственных полетов в Вену в 2020 году.

Таким образом, самолеты между Минском и Веной будут летать 14 раз в неделю, рейсы будут выполняться перевозчиками двух стран - по 7 частот каждой стороной в соответствии с действующими договоренностями на уровне авиационных властей Беларуси и Австрии, передает kp.by.

По оценкам «Белавиа», выполнение собственных рейсов в Вену позволит белорусскому перевозчику увеличить объем экспорта услуг, а также проводить гибкую тарифную политику на данном направлении и представить пассажирам более привлекательное предложение. Также это будет способствовать созданию большего количества стыковок в Минске и, соответственно, увеличению транзитного пассажиропотока по сети «Белавиа».

Кроме того, на конференции Международной организации гражданской авиации ICAO Air Services Negotiation Event 2019, которая пройдет 2-6 декабря в Иордании, планируется провести консультации авиационных властей двух стран по вопросу увеличения частот на направлении Минск-Вена-Минск.