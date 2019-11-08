СМИ: Задержаны вероятные фигуранты дела Шеремета 8.11.2019, 11:34

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Павел Шеремет

Арестована семейная пара ветеранов АТО.

Как сообщает украинское интернет-издание «Украинская правда», в котором до своей гибели работал Павел Шеремет и которое занимается ходом расследования дела о его убийстве, Владислав Грищенко (позывной «Буча») задержан 24 сентября, а его жена Инна (позывной «Пума») - 5 ноября, пишет «Радыё свабода».

Суд арестовал их обоих во время расследования другого дела, начатого в июле 2018 года - добровольцы подозреваются в покушении на убийство и неосторожном обращении с оружием.

«По версии следствия, Грищенко и их знакомому, также ветерану антитеррористической операции, Ивану Вакуленко, заказали убийство жителя Ивано-Франковской области. Они якобы сделали взрывное устройство и прикрепили его к машине жертвы в городе Косово 13 июля 2018 года. Однако взрыва не произошло, так как пострадавший мужчина сам заметил взрывное устройство», - сообщает «Украинская правда».

По информации издания, пострадавшим должен был стать 61-летний Михаил Чакурок, которого сейчас тоже судят за нападения, ограбление и подрыв здания.

Дело Грищенко расследовала прокуратура Ивано-Франковска, но сейчас все материалы переданы в Киев, в главное управление полиции.

Как писала сама Инна Грищенко после ареста своего мужа, дело передано в Киев с формулировкой «в связи с причастностью к другим преступлениям». По ее словам, на Владислава «вешают» не только покушение на убийство в Ивано-Франковской области, а и журналиста Павла Шеремета.

«Могут ли они связать это с Павлом Шереметом? Я не очень уверен, так как этого эпизода действительно нет. Возможно, они получили какие-то очевидные доказательства причастности к другим преступлениям. К чему именно - в материалах, которые я имею, такого нет», - сказал адвокат Маси Найем, который защищал Инну Грищенко в суде во время избрания для нее меры пресечения.

В то же время издание пишет, что внешний вид Владислава и Инны Грищенко действительно похож на подозреваемых, признаки которых объявило официально следствие. Кроме того, дело семейной пары о покушении на убийство в Ивано-Франковской области ведет тот же следователь, что и дело об убийстве Павла Шеремета.

В Национальной полиции эту ситуацию пока не комментируют.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в своем видеообращении также упомянул о деле Шеремета:

«Есть много дел, к которым мы поняли, что нам нужно подготовиться. Ведь иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся. В судах. Поэтому все будет. И с делом Кати Гандзюк, и Павла Шеремета, и дела в оборонной сфере».

44-летний уроженец Минска журналист Павел Шеремет, работавший в СМИ Беларуси, России и Украины, погиб 20 июля 2016 года, подорвавшись в автомобиле в центре Киева, где он жил и работал последние пять лет.

Взрыв произошел в 7:45 на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. Мощность взрывчатки, по оценке правоохранителей, составила 400-600 граммов в тротиловом эквиваленте. После выяснилось, что это была модифицированная модель противопехотной мины МОН-50.

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». К расследованию подключились сотрудники ФБР, о помощи которых попросили украинские власти. В качестве основной версии убийства рассматривалась месть за профессиональную деятельность. Следствие также не исключало, что Шеремета могли убить в целях дестабилизации ситуации в Украине, из личных мотивов или ошибочно (целью могла быть гражданская жена погибшего, владелец издания «Украинская правда» Елена Притула, - именно на ее автомобиле ехал Шеремет в момент трагедии).

Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определил сроки завершения расследования дела об убийстве Шеремета, однако отказался назвать причины его засекречивания.