Зеленский: Украина должна стать бриллиантом Европы 2 8.11.2019, 12:36

Президент страны выступил на инвестиционном форуме.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранцев инвестировать в экономику Украины. Также он заявил, что лично будет гарантировать защиту этих вложений, сообщает obozrevatel.com.

Об этом глава государства сказал на Киевском международном экономическом форуме в пятницу, 8 ноября. "Инвестируйте в нашу экономику, в наши стартапы, в каждого украинца. Украина - это алмаз, требующий огранки в виде внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать бриллиантом Европы. Я как президент гарантирую защиту инвестиций", – заявил Зеленский.

"По прогнозу до 2050 года главными мировыми игроками будут Китай и Индия. "Но футурологи иногда ошибаются. Когда я шел в президенты, было два других лидера. Но футурологи иногда ошибаются. Потому, мы должны сделать, чтобы футурологи ошиблись, и рядом с Индией и Китаем достойное место заняла Украина", – сказал Зеленский.

"28 лет в Украине имитировали реформы. В результате страна стала экономическим "андердогом" (игроком, в победу которого никто не верит , - Ред). Новая власть слишком амбициозна, чтобы мириться с таким непривлекательным статусом. Когда нам говорят, что у нас невысокие шансы, когда нас недооценивают, это придаем нам силы для мощного экономического прыжка", – сказал Зеленский.

"Это равные правила игры для всех, очистки судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация, реформа образования в соответствии с вызовами XXI века., жизненно важные для экономики законы, даже, если они непопулярны. Ежедневно вместе с Правительством и Парламентом мы воплощаем все это в жизнь", – сказал Зеленский.

"Украину привлекательной делают ее люди. Они – это то, что нужно инвесторам

Украинцы, их таланты, их умения, интеллект, ум – самое большое сокровище. Это сейчас недооценивают. Зеленский перечислил технологии, которые были созданы украинцами – вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли, прообраз рентгена, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет. Они стояли у истоков сервисов "ПейПал" и "ВотсАп".

Именно люди есть нашим самым большим капиталом. Глобальная экономика – экономика талантов. А украинцы готовы становиться первопроходцами. И это именно то, что нужно вашим инвестициям. Так что инвестируйте в людей, в Украину", – сказал Зеленский.