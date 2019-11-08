Блогер MozgON: Что дальше? 8.11.2019, 19:38

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Блогер призвал собираться и решать проблемы.

- Спасибо Степану, который записал фильм. Но у людей вопрос: «Что дальше?». Новый фильм снимем? Новые «выборы»? Как мы поступим?», — обратился к людям блогер MozgON.

- Давайте собираться и решать проблемы. Фильм Степана Светлова — исторический момент. Власть должна отвечать.

Молодежь вся в телефонах, никто БТ не смотрит. Король — голый. У Лукашенко просто нет никакой обратной связи, — заявил блогер MozgON.

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