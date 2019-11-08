Блогер MozgON: Что дальше?
- 8.11.2019, 19:38
- 1,190
Блогер призвал собираться и решать проблемы.
- Спасибо Степану, который записал фильм. Но у людей вопрос: «Что дальше?». Новый фильм снимем? Новые «выборы»? Как мы поступим?», — обратился к людям блогер MozgON.
- Давайте собираться и решать проблемы. Фильм Степана Светлова — исторический момент. Власть должна отвечать.
Молодежь вся в телефонах, никто БТ не смотрит. Король — голый. У Лукашенко просто нет никакой обратной связи, — заявил блогер MozgON.
Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции NEXTA.