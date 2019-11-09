Капитан второго ранга на Площади: Я готов преклонить колени перед этими ребятами 4 9.11.2019, 11:25

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Фото: «Радыё Свабода»

Офицер поблагодарил белорусскую молодежь, пришедшую на площадь Свободы.

Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.

На встрече к молодежи обратился офицер-подводник, капитан второго ранга в отставке.

«Я капитан второго ранга в запасе, командир атомной подводной лодки «Ленинский комсомол». Я служил этой проклято России всю жизнь. Я готов преклонить колени перед этими ребятками, которые не побоялись этих сволочей и вышли на улицу. нам бояться уже некогда, а они — молодцы. Жыве Беларусь!», — сказал пожилой офицер.