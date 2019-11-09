закрыть
9 ноября 2019, суббота, 11:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

Капитан второго ранга на Площади: Я готов преклонить колени перед этими ребятами

4
  • 9.11.2019, 11:25
  • 1,059
Капитан второго ранга на Площади: Я готов преклонить колени перед этими ребятами
Фото: «Радыё Свабода»

Офицер поблагодарил белорусскую молодежь, пришедшую на площадь Свободы.

Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.

На встрече к молодежи обратился офицер-подводник, капитан второго ранга в отставке.

«Я капитан второго ранга в запасе, командир атомной подводной лодки «Ленинский комсомол». Я служил этой проклято России всю жизнь. Я готов преклонить колени перед этими ребятками, которые не побоялись этих сволочей и вышли на улицу. нам бояться уже некогда, а они — молодцы. Жыве Беларусь!», — сказал пожилой офицер.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС Валерий Карбалевич
Решалы
Решалы Ирина Халип
Он сошел с ума
Он сошел с ума Виктор Горбачев
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь
Белорусскому «историку» пора объяснить важную вещь Дмитрий Растаев