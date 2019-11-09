Возле Минска обнаружили загадочную железную дорогу 4 9.11.2019, 11:59

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Фото: onliner.by

О ней мало кто знает.

«С приходом выходных мы снова бежим от информационного шума и прогоняем осеннюю хандру бодрой прогулкой по живописным местам. Объект, о котором мы расскажем сегодня, произведет неизгладимое впечатление на любителей железных дорог. Две серебристые нити рельсов вьются среди торфяных полей, березовых рощ, хвойных лесов и бобровых плотин. Здесь не ходят пассажирские поезда, нет привычных станций с перронами, не встретишь спешащих на электричку дачников. Наш фотограф Максим Тарналицкий прошел пешком одну из белорусских узкоколеек и делится красотой», — пишут журналисты onliner.by.

Фото: onliner.by

В Беларуси действуют около 30 железных дорог с шириной колеи 750 миллиметров (ширина стандартных для БЖД путей составляет 1520 миллиметров). Все они используются для транспортировки торфа. Одна из самых близких к Минску узкоколеек находится на границе Узденского и Пуховичского районов. На машине добираться сюда удобно — 56 километров от МКАД по трассе Р23, затем поворот на деревню Белая Лужа и две минуты пешком до самих путей.

Фото: onliner.by

Эта узкоколейка относится к филиалу «Слуцкий» Старобинского торфобрикетного завода. Производственная база располагается в агрогородке Гацук, откуда ведомые небольшими тепловозами составы устремляются к месторождениям торфа в Узденском, Слуцком и Пуховичском районах. Действует железнодорожная ветка с 1964 года.

Фото: onliner.by

Западнее деревни Белая Лужа узкоколейка проходит по путепроводу над автотрассой Р23.

А дальше через лесной массив рельсы ведут на торфобрикетный завод.

А вот виднеется и сам завод. На подходе к нему стоят специальные вагоны, предназначенные для перевозки торфа. Где-то дальше — разгрузочная площадка.

Восточнее Белой Лужи начинается обширный торфомассив. Там железка идет вдоль заказника «Ветеревичский», известного своими труднопроходимыми клюквенными болотами. Места глухие, по-своему красивые и загадочные в эти осенние дни.

Фото: onliner.by

Множество поваленных деревьев — следы жизнедеятельности бобров.

С заказником связана одна история. Несколько лет назад Старобинский торфобрикетный завод планировал расширить площадь торфоразработок за счет болот. Пуховичский райисполком даже успел принять решение об исключении 200 гектаров из категории охраняемых земель. Экологи забили тревогу, вмешалась Академия наук, подключилась прокуратура. В итоге решение было отменено. Экосистема сохранила свое природное естество.

Фото: onliner.by

Если соберетесь прогуляться в этих местах, помните: железная дорога, пусть и узкоколейная, — источник повышенной опасности. Не переводите путевые стрелки, не ходите по торфяникам, не разводите костров. Гладить бобров фотограф также не рекомендует.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by