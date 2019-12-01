Фотофакт: Как в Бресте вновь кормили голубей в знак протеста против завода 3 1.12.2019, 17:36

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Фото: b-g.by

Одной из тем, которая обсуждалась на площади, стало проведение общественной экологической экспертизы проекта аккумуляторного завода.

Днем 1 декабря на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода, участие в котором приняли более 100 человек, пишет «Брестская газета».

По словам активиста Дмитрия Бекалюка, один из основных вопросов, который сейчас стоит на повестке – проведение общественной экологической экспертизы проекта завода.

Фото: b-g.by

«О том, что общественная экспертиза должна состояться, сказал Лукашенко. Это подтвердил и министр природы и охраны окружающей среды Андрей Худык, который сообщил СМИ, что проект завода будет принят на государственную экологическую экспертизу только после прохождения общественной экологической экспертизы. Это подтвердил и Брестский облисполком в официальном ответе. Для предоставления документов у «АйПауэра» был срок до 15 ноября. Вместо этого они отправили документы на государственную экологическую экспертизу, и, по информации замдиректора центра экологических экспертиз Евгения Рачевского, документы были отосланы им обратно», – рассказал «БГ» Дмитрий Бекалюк.

По его словам, организации, которые будут проводить общественную экологическую экспертизу, уже определены, специалисты подобраны.

«Мы должны быть готовы, когда «АйПауэр» предоставит нам документы. В течение месяца после того, как мы получим документацию, специалисты подготовят свои заключения. И эти заключения должны быть приняты Министерством природы и охраны окружающей среды», – подчеркнул активист.

В конце октября глава министерства природы Андрей Худык рассказал, что завод может быть запущен, когда технологии приведут в соответствие с природоохранным законодательством.

Фото: b-g.by

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.

14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений.

Фото: b-g.by

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.

Активисты заявляют, что будут выходить на площадь и нести круглосуточное дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией до тех пор, пока предприятие не будет закрыто.

Фото: b-g.by