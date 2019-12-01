Минское «Динамо» уступило на выезде «Барысу» 5 1.12.2019, 17:52

«Зубры» проиграли 6 из 7 последних хоккейных матчей.

Столичное "Динамо" в гостях проиграло казахстанскому "Барысу", возглавляемому Андреем Скабелкой, в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:5, пишет pressball.by.

"Зубры" проиграли шесть из семи последних поединков при разнице заброшенных и пропущенных шайб 13:27.

"Динамо" с 26 очками идет последним на "Западе", от зоны плей-офф команду Крэйга Вудкрофта отделяют 11 баллов.

БАРЫС — ДИНАМО Мн — 5:1

НУР-СУЛТАН. "Барыс Арена". Начало — 14.00.

БАРЫС: Паскуале (Карлссон); Метальников — Диц, Акользин — Бойд — Шевченко; Охтамаа — Маклюков, Старченко — Найт — Виделль; Клещенко — Шалапов, Михайлис — Волк — Шостаков; Панюков — Сагадеев — Гурков; Орехов.

ДИНАМО Мн: Тэйлор (Карнаухов); Евенко — Денисов, А.Костицын — Ковыршин — Мартынов; Крыскин — Знахаренко, Принс — Спунер — Пулккинен; Готовец — Еременко, Демков — Дроздов — Грецкий; Павлович — Китаров — Когалев; Достанко, Стефанович.

ШАЙБЫ: 1:0 — Найт (Виделль, 21.17). 2:0 — Старченко (Шалапов, Виделль, 21.47). 2:1 — Когалев (Павлович, 24.26). 3:1 — Охтамаа (Найт, Старченко, 36.52). 4:1 — Найт (Охтамаа, Волк, 56,27 — бол.). 5:1 — Акользин (Клещенко, 59.36, — п.в.).