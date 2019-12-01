БАТЭ поздравил брестское «Динамо» с чемпионством: Желаем удачи в ЛЧ

БАТЭ поздравил брестское «Динамо» с чемпионством: Желаем удачи в ЛЧ4
- 1.12.2019, 21:07
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Поздравление опубликовали в соцсетях.
БАТЭ в своем официальном аккаунте поздравил брестское «Динамо» с завоеванным чемпионством, пишет «Трибуна».
«У лучшего клуба страны – лучшие болельщики. Спасибо, что с командой везде и до конца!
13 лет подряд мы заканчивали чемпионат чемпионами... Но в этом сезоне уступили брестскому «Динамо», поздравляем вас с первым местом и желаем удачи в Лиге чемпионов.
ФК БАТЭ никогда не сдается, до встречи наш 12-й игрок в 2020, будем радовать вас победами», – говорится в сообщении БАТЭ.
Напомним, брестское «Динамо» за тур до конца чемпионата Беларуси завоевал золотые медали, прервав 13-летнее доминирование БАТЭ. Брест набрал 75 очков. У борисовчан – 70 по итогам сезона.
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У лучшего клуба страны - лучшие болельщики✊🏻Спасибо, что с командой везде и до конца!💛💙 ⠀ 13 лет подряд мы заканчивали чемпионат чемпионами...но в этом сезоне уступили @dynamobrest , поздравляем вас с первым местом и желаем удачи в Лиге Чемпионов😉 ⠀ ФК БАТЭ никогда не сдаётся, до встречи наш 12-ый игрок в 2020, будем радовать вас победами✊🏻 ⠀ #КААВСЕГДАСНАМИ #ДаПерамогіРазам #FCBATE #БАТЭБОРИСОВ