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Польша построит еще один газовый порт на Балтике

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  • 10.12.2019, 15:04
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Польша построит еще один газовый порт на Балтике

Анджей Дуда рассказал о планах страны стать энергетическим хабом в Центральной и Восточной Европе.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил о планах строительства очередного газопорта в Гданьске или в Гдыне, сообщает «Польское радио».

На встрече с жителями Бжозува в Подкарпатье президент сказал, что у Польши есть амбиции стать энергетическим хабом в Центральной и Восточной Европе: «Мы будем строить очередной газопорт в Гданьске или в Гдыни. Мы хотим, чтобы благодаря нам, нашим инвестициям не только Польша была обеспечена газовыми поставками, что означает гарантию энергетической безопасности, но чтобы мы могли эту безопасность принести другим странам Центральной Европы, в Словакию, в Украину и дальше на юг. Это очень важно для безопасности нашей части Европы».

Анджей Дуда подчеркнул, что эти планы вписываются в задание построения современной, а в результате также богатой Польши.


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