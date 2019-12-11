Белорусский олимпийский чемпион о действиях руководства РФ: Посмешище на весь мир 11.12.2019, 9:59

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Андрей Арямнов

Фото: weightlifting.by

Андрей Арямнов прокомментировал решение WADA.

Олимпийский чемпион в тяжелой атлетике Андрей Арямнов прокомментировал «Радыё Свабода» решение исполкома Всемирного антидопингового агентства о лишении на четыре года России права участвовать в международных соревнованиях.

Андрей Арямнов солидарен с позицией, что допингу в спорте не место, но вместе с тем переживает за тысячи способных спортсменов, которые пострадают в «нагрузку» к реальным нарушителям.

– Мне кажется, в России забросили спорт, им начали заниматься не самые умные люди, – говорит штангист. – Из победы «любой ценой» сделали посмешище на весь мир. Теперь вот результат.

Закон на стороне WADA, они его применили. А спортсмены оказались не защищены собственным государством – примерно как во всех странах СНГ.

Можно разбираться, апеллировать, доказывать, так как ряд препаратов внесен в черный список необоснованно. Но ведь никто не хочет заниматься, только стоят в позе. Дядя Вова (Путин), ну так подними спорт с колен, ты ведь все можешь!