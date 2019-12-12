Где живут самые большие любители кофе: топ-10 стран 6 12.12.2019, 8:38

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Опубликован неожиданный рейтинг.

Кофе из McDonalds стало неотъемлемой частью жизни многих американцев, однако сложно поверить в то, что есть страны, жители которых потребляют больше кофе, чем американцы.

Если говорить об употреблении кофе на душу населения, то США находятся в середине рейтинга, пишет zen.yandex.ru.

10. Канада: 6,5 кг на душу населения

Канада стала единственной не европейской страной, которая вошла в топ-10 крупнейших производителей кофе.

В стране распространены популярные сети фастфуда, которые предлагают кофе, однако в каждом городе есть и отдельные кофейни.

Кофе считается самым популярным неалкогольным напитком в стране.

9. Люксембург: 6,5 кг на душу населения

Люксембург – это маленькая страна, однако ее жители очень любят кофе.

В среднем они выпивают около 6,5 кг кофе в год.

В городках множество небольших кафе, где предлагают различные виды кофе.

8. Бельгия: 6,8 кг на душу населения

Когда речь заходит о Бельгии, многие представляют бельгийский шоколад.

Однако бельгийцы – одна из наций, которая очень любит кофе.

В среднем каждый бельгиец выпивает 1,35 чашки кофе в день.

7. Швейцария: 7,9 кг на душу населения

Как и во многих других странах, вошедших в список, кофе – это напиток, вокруг которого концентрируется социальная активность

Швейцарцы любят собираться в компании и за беседой пить кофе. В среднем швейцарцы пьют до 5 чашек кофе в день.

6. Швеция: 8,2 кг на душу населения

В Швеции есть такое понятие, как fika, что дословно обозначает "пить кофе". Допускаются также различные сладости или выпечка.

В это понятие могут входить самые разные ситуация – от перерыва на работе до собрания друзей.

Конечно, кофе можно пить и дома в одиночестве, но чаще этот напиток становится частью социального взаимодействия.

5. Нидерланды: 8,4 кг на душу населения

В 1616 г. Голландия стала первой европейской страной, которая получила кофейные деревья, привезла их из Йемена.

Тогда эти деревья использовались голландцами для культивации собственного кофе в своих колониях в Яве и Суринаме.

Сегодня кофе – самый популярный напиток в Амстердаме.

4. Дания: 8,7 кг на душу населения

Жители этой страны выпивают в среднем около 1,46 чашки кофе в день.

Как и в других скандинавских странах, датчане любят пить кофе в компании друзей или коллег, вместе со сладостями или выпечкой.

Однако отмечается, что кофе в Дании довольно дорого стоит.

3. Исландия: 9 кг на душу населения

Возможно, есть какая-то связь между холодным климатом и любовью к кофе.

Исландцы также оказались в числе тех, кто пьет больше всего кофе. В среднем исландец выпивает до 5 чашек кофе в день.

В столице Исландии нет крупных кофейных сетей, таких как Starbucks или Second Cup, однако здесь множество небольших кофеен, которые варят кофе самого высокого качества

2. Норвегия: 9,9 кг на душу населения

Как и в других европейских странах, кофе в Норвегии стал популярен в XVIII веке.

Несмотря на то что Норвегия в то время была небогатой страной, она покупала кофе у более зажиточной Дании.

Кофе традиционно пьют на завтрак или в качестве десерта после обеда. В среднем норвежцы пьют до 2 чашек кофе в день.

1. Финляндия: 12 кг на душу населения

Финны пьют кофе в течение всего дня. Как правило, кофе-брейки также включают в себя сэндвичи, бутерброды, выпечку и сладости.

В этой стране давние традиции употребления кофе. Способ приготовления – разновидность турецкого кофе.